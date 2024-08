Slimnīcā atjauno fasādi un plāno darbus

Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā pasaulē nākuši 17 mazuļi, stacionārā uzņemtas 117 personas, bet ambulatori slimnīcas Uzņemšanas nodaļā diennaktī vērsušies 47 cilvēki, tostarp piektdienas vakarā pat rekordliels skaits – 57 cilvēki, no kuriem lielākai daļai būtu bijis laikus jāmeklē palīdzība ambulatori, vēršoties pie ģimenes ārsta vai citiem speciālistiem. SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs šajā sakarā min tikai dažus piemērus – jūrmalnieks slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vērsies ar podagras lēkmi, citai pacientei jau trīs nedēļas sāp auss, vēl kāds pacients pirms piecām dienām sadūris pēdu, kādam ieaudzis un jau sācis strutot, kādam trīs dienas sāp apakšdelms, citam ir alkohola izraisīts gastrīts pēc divu nedēļu alkohola lietošanas... Slimnīcas vadītājs norāda, ka šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl. Pēc savas būtības tie nav neatliekami gadījumi, un pacientiem palīdzību būtu bijis jāmeklē laikus ambulatori, lai gan pacientus var arī saprast, jo, lai saņemtu ambulatoru palīdzību, nereti jāgaida garās rindās.

Protams, daudziem pacientiem Uzņemšanas nodaļā tiek sniegta arī neatliekamā palīdzība. Kāda persona sportojot pārplēsusi muskuļus, kāds paslīdējis uz kāpnēm un pārrāvis Ahilleja cīpslu, kas jāoperē. 2003. gadā dzimis zēns makšķerējot ierāvis apakšstilbā trīs zaru āķi. 1995. gadā dzimusi sieviete salauzusi pēdas kaulu, kas ieģipsēts, un pēc tam kritusi ar ģipsi un atkal salauzusi vēl nesadzijušos kaulus. 1971. gadā dzimusi sieviete no ceļa nocēlusi sabrauktu kaķi, bet dzīvnieks viņai sakodis rokas un kājas, bet pēc tam nomiris. Kāds cits ar fleksi iezāģējis rokā, bet 1991. gadā dzimusi meitene, lecot pāri vagai, sastiepusi pēdu. Kādam zēnam rotaļu laukumā uzlēcis cits bērns, un viņš guvis rokas lūzumu. Savukārt 2004. gadā dzimis puisis bijis Horvātijā un uzkāpis jūras ezim. Kāda persona iekritusi bedrē un salauzusi apakšstilbu, bet kāda ukrainiete atrakciju parkā guvusi pleca sasitumu un uz šo pašu parku devusies arī nākamajā dienā, kur atkal guvusi traumu. Slimnīcā nogādāts arī itālis, kurš ticis piekauts. Pazīstams cilvēks viņu žņaudzis, sitis pa rokām un kājām. Cietušais alkoholiskos dzērienus nebija lietojis. 1991. gadā dzimusi sieviete, ņemot boulinga bumbas, starp divām bumbām salauzusi pirkstu.1970. gadā dzimis vīrietis dejojis klubā, kritis un pārsitis augšlūpu, bet 1968. gadā dzimis vīrietis lēkājis pa batutu un samežģījis pēdu. 1998. gadā dzimis vīrietis, nodarbojoties ar klinšu kāpšanu, kritis no pieciem metriem un sasitis pēdu. Kāda persona salauzusi degunu, vēl cita uzmetusi sev uz kājas hanteli. 1991. gadā dzimušai jaunietei savs suns iekodis kaklā un elkoņa rajonā, bet gadu vecs bērniņš izkritis no gultas un pret betona grīdu salauzis pakauša kaulu.

Informējot par citām aktualitātēm, D. Širovs stāsta, ka šobrīd notiek slimnīcas galvenās ēkas fasādes siltināšana, jo iepriekšējā grubuļainā fasāde, kas taisīta pirms 15 gadiem, sākusi laist cauri mitrumu un palātās nācis aukstums. Tiek atjaunota siltuma izolācija ap logiem, un ēka pārklāta ar ranila plāksnēm, kurām garantija ir 30 gadu. «Darbus plānojam pabeigt trīs mēnešu laikā. Sākta arī vecās Dzemdību nodaļas renovācija. Šajās telpās plānots izvietot hemodialīzes iekārtas un izveidot dažus palīgkabinetus. Arī šos darbus plānojam pabeigt triju mēnešu laikā, darbus veicot tā, lai netiktu traucēts slimnīcas darbs,» stāsta D. Širovs, piebilstot, ka tiek risināts arī jautājums, kā varētu paplašināt Uzņemšanas nodaļu, kur aizvien pieaug pacientu skaits, bet tas ir komplicēts jautājums, kas tiek risināts sadarbībā ar arhitektiem.

D. Širovs piebilst, ka tuvākajā laikā plānots atklāt multifunkcionālo ēku Ikšķilē, kur, līdzīgi kā Lielvārdē, paredzēts izvietot rentgena iekārtu, lai šo pakalpojumu ikšķilieši varētu saņemt tuvāk mājām, un jau rudens pusē Ikšķilē, sākotnēji reizi nedēļā, būs pieejams rentgens.