Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā aizvadītajā nedēļā vērsušies 248 pacienti. Līdzīgi kā iepriekšējā nedēļā, slimnīcas palātās pietrūcis vietu tieši stiprā dzimuma pārstāvjiem, bet situācija šobrīd normalizēta. Savukārt Intensīvās terapijas nodaļā ārstējušies četri pacienti, no kuriem trīs jau ilgāku laiku saņem nopietnāku palīdzību – plaušu ventilāciju. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs norāda, ka, neraugoties uz gripas karantīnu, slimnīcā situāciju izdodas saglabāt stabilu – gripas masveida uzliesmojumu nav un arī “Covid-19” pēdējo trīs nedēļu laikā nav diagnosticēts. Runājot par personālu – atsevišķi ārsti un māsas slimo, bet tas būtiski neietekmē slimnīcas darbu. Visas nodaļas ir nodrošinātas.
Kas attiecas uz pacientu plūsmu – daudz cilvēku ierodas uz operācijām. Piemēram, aizvadītajā pirmdienā slimnīcā notika deviņas operācijas, kas ir ļoti daudz. D. Širovs norāda, ka tiek veiktas arī lielas operācijas: žultspūšļa, ginekoloģiskās, trūču, osteosintēzes un citas operācijas. Dažās dienās mediķi strādā līdz pieciem, sešiem vai pat septiņiem vakarā, lai gan darba laiks paredzēts līdz četriem. Apjoms ir ļoti liels.
Tas iespējams tāpēc, ka esam piesaistījuši speciālistus, kuri var operēt un aprūpēt pacientus. Kur ir ārsti, tur ir arī pacienti. Operācijas nav tikai plānveida – piemēram, žultspūšļa iekaisuma gadījumā to nevar atlikt, tā jau ir neatliekama palīdzība. Ir dažādi operāciju veidi, un mēs prioritāri nodrošinām neatliekamās palīdzības sniegšanu,” skaidro slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
Savukārt Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 jaundzimušie un jau pavisam drīz varētu tikt sagaidīts šā gada simtais bērniņš.
Lai gan šobrīd ir zināmas neērtības, priecīgs notikums gaidāms arī Ogres pansionātā, kur tiek mainīts lifts. Šobrīd pansionātā ir 96 klienti. Iepriekšējais lifts, kas tika uzstādīts 1996. gadā, nekursēja līdz pagrabam un ēdamzālei pirmajā stāvā. Cilvēki ratiņkrēslos nevarēja patstāvīgi nokļūt ēdamzālē, un ēdiens bija jānes ar rokām uz augšējiem stāviem. Arī pacēlājs bieži bojājās. Jaunais lifts dos iespēju klientiem nokļūt līdz pat piektajam stāvam, kur atrodas svinību zāle un notiek dažādi pasākumi. Lai arī šobrīd ir nelielas neērtības, nākotnē ērtības būs ievērojami lielākas. Turklāt jaunais lifts būs platāks nekā iepriekšējais. D. Širovs piebilst, ka investīcijas atmaksājas. Piemēram, pērn slimnīca investēja ēku papildu siltināšanā, lai gan tās jau iepriekš bija siltinātas. Tika izbūvēta arī ventilējamā fasāde, kas aizsargā no vēja iedarbības. Pie šīs ziemas mīnuss 20 grādu temperatūrām slimnīcas korpusos iekšējā temperatūra bija krietni augstāka nekā pagājušajā gadā. Arī kurināmā resursi netika patērēti vairāk kā iepriekšējā gadā. Tātad ieguldījums ir devis efektu.
Cik daudz būs iespējams investēt turpmāk, lielā mērā atkarīgs no Nacionālā veselības dienesta atbildes par iespējamo finansējuma korekciju slimnīcas stacionāram. OVV jau rakstīja, ka neatliekamajai palīdzībai tika samazināts finansējums par vairāk nekā pusmiljonu eiro. Tikšanās laikā ar veselības ministru 6. februārī tika solīts meklēt risinājumu. Līdz šim no Nacionālā veselības dienesta atbilde nav saņemta.