Piektdiena, 27.02.2026 23:55
Andra, Līva, Līvija
Piektdiena, 27.02.2026 23:55
Andra, Līva, Līvija
Piektdiena, 27. februāris, 2026 11:56

Ogres slimnīcā gaida 100. bērniņu, pansionātā – liftu

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Ogres slimnīcā gaida 100. bērniņu, pansionātā – liftu
Foto: OgreNet
Piektdiena, 27. februāris, 2026 11:56

Ogres slimnīcā gaida 100. bērniņu, pansionātā – liftu

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"

Jau pavisam drīz Ogres slimnīcā sagaidīs šā gada simto bērniņu, bet ziņu no Nacionālā veselības dienesta par papildu finansējuma piešķiršanu joprojām nav. Toties ir cita iepriecinoša ziņa – Ogres pansionātā klientu ērtībām pārbūvē liftu.

Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā aizvadītajā nedēļā vērsušies 248 pacienti. Līdzīgi kā iepriekšējā nedēļā, slimnīcas palātās pietrūcis vietu tieši stiprā dzimuma pārstāvjiem, bet situācija šobrīd normalizēta. Savukārt Intensīvās terapijas nodaļā ārstējušies četri pacienti, no kuriem trīs jau ilgāku laiku saņem nopietnāku palīdzību – plaušu ventilāciju. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs norāda, ka, neraugoties uz gripas karantīnu, slimnīcā situāciju izdodas saglabāt stabilu – gripas masveida uzliesmojumu nav un arī “Covid-19” pēdējo trīs nedēļu laikā nav diagnosticēts. Runājot par personālu – atsevišķi ārsti un māsas slimo, bet tas būtiski neietekmē slimnīcas darbu. Visas nodaļas ir nodrošinātas.

Kas attiecas uz pacientu plūsmu – daudz cilvēku ierodas uz operācijām. Piemēram, aizvadītajā pirmdienā slimnīcā notika deviņas operācijas, kas ir ļoti daudz. D. Širovs norāda, ka tiek veiktas arī lielas operācijas: žultspūšļa, ginekoloģiskās, trūču, osteosintēzes un citas operācijas. Dažās dienās mediķi strādā līdz pieciem, sešiem vai pat septiņiem vakarā, lai gan darba laiks paredzēts līdz četriem. Apjoms ir ļoti liels.

Tas iespējams tāpēc, ka esam piesaistījuši speciālistus, kuri var operēt un aprūpēt pacientus. Kur ir ārsti, tur ir arī pacienti. Operācijas nav tikai plānveida – piemēram, žultspūšļa iekaisuma gadījumā to nevar atlikt, tā jau ir neatliekama palīdzība. Ir dažādi operāciju veidi, un mēs prioritāri nodrošinām neatliekamās palīdzības sniegšanu,” skaidro slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Savukārt Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 jaundzimušie un jau pavisam drīz varētu tikt sagaidīts šā gada simtais bērniņš.

Lai gan šobrīd ir zināmas neērtības, priecīgs notikums gaidāms arī Ogres pansionātā, kur tiek mainīts lifts. Šobrīd pansionātā ir 96 klienti. Iepriekšējais lifts, kas tika uzstādīts 1996. gadā, nekursēja līdz pagrabam un ēdamzālei pirmajā stāvā. Cilvēki ratiņkrēslos nevarēja patstāvīgi nokļūt ēdamzālē, un ēdiens bija jānes ar rokām uz augšējiem stāviem. Arī pacēlājs bieži bojājās. Jaunais lifts dos iespēju klientiem nokļūt līdz pat piektajam stāvam, kur atrodas svinību zāle un notiek dažādi pasākumi. Lai arī šobrīd ir nelielas neērtības, nākotnē ērtības būs ievērojami lielākas. Turklāt jaunais lifts būs platāks nekā iepriekšējais. D. Širovs piebilst, ka investīcijas atmaksājas. Piemēram, pērn slimnīca investēja ēku papildu siltināšanā, lai gan tās jau iepriekš bija siltinātas. Tika izbūvēta arī ventilējamā fasāde, kas aizsargā no vēja iedarbības. Pie šīs ziemas mīnuss 20 grādu temperatūrām slimnīcas korpusos iekšējā temperatūra bija krietni augstāka nekā pagājušajā gadā. Arī kurināmā resursi netika patērēti vairāk kā iepriekšējā gadā. Tātad ieguldījums ir devis efektu.

Cik daudz būs iespējams investēt turpmāk, lielā mērā atkarīgs no Nacionālā veselības dienesta atbildes par iespējamo finansējuma korekciju slimnīcas stacionāram. OVV jau rakstīja, ka neatliekamajai palīdzībai tika samazināts finansējums par vairāk nekā pusmiljonu eiro. Tikšanās laikā ar veselības ministru 6. februārī tika solīts meklēt risinājumu. Līdz šim no Nacionālā veselības dienesta atbilde nav saņemta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?