Slimnīca meklēs risinājumus veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai

SIA “Ogres rajona slimnīca” ir saņēmusi informāciju no Nacionālā veselības dienesta par 2023. gadā paredzēto valsts budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu slimnīcas pakalpojumu sniegšanai, kas ir par aptuveni 4% mazāks nekā pagājušajā gadā. “Ja 2022. gadā no valsts budžeta segtās viena pacienta izmaksas bija 733 eiro, tad šogad tie ir 701 eiro. Taču labi zinām, ka pagājušajā gadā valstī vidējā inflācija bija vairāk nekā 20%. Piemēram, pašlaik slimnīcai pacienta trīsreizējā ēdināšana jānodrošina par 4 eiro dienā, kas sevī ietver gan pārtikas iegādi, gan darbinieku darba stundas un citas izmaksas. Kā to iespējams izdarīt, ja pārtikas nozarē vērojams būtisks cenu kāpums? Protams, tiek meklētas iespējas, kur varētu ietaupīt, nesamaksātās naudas summas tiek segtas no iekšējām rezervēm, taču tas ir tikai īstermiņa risinājums,” norāda D. Širovs.

Ogres rajona slimnīcā ir lielākais pacientu skaits no visām lokālajām slimnīcām valstī – pagājušajā gadā slimnīcā ārstējās vairāk nekā 4700 pacienti un vairāk nekā 130 000 pacientiem tika nodrošināti ambulatorie pakalpojumi. Turklāt Ogres rajona slimnīca 2022. gadā pārpildīja plānoto pacienta plānu, Covid-19 pandēmijas laikā atslogojot Pierīgas un Rīgas slimnīcas. Taču slimnīcai piešķirtās pacienta izmaksas ir krietni mazākas nekā citās lokālajās slimnīcās.

“Vislielākā neskaidrība ir par atšķirīgajiem tarifiem, kas tika piešķirti vienam un tam pašam pakalpojumam vienādas klases lokālajās slimnīcās. Pa šiem gadiem ir salikti dažādi koeficienti, un neviens nesaprot, kādā veidā konkrētajai slimnīcai veidojas finansējums un kāpēc tas ir tieši tāds. Mēs vēlamies saprast, kā veidojas šīs naudas summas,” norāda D. Širovs.

SIA “Ogres rajona slimnīca” valde ir uzrakstījusi vēstuli Nacionālajam veselības dienestam ar lūgumu skaidrot finansējuma piešķiršanas kārtību. “Mēs vēlamies rast risinājumu, lai iedzīvotāji arī turpmāk varētu saņemtu kvalitatīvus veselības pakalpojumus un lai veselības aprūpes sistēma varētu pilnvērtīgi strādāt,“ piebilda D. Širovs. Par sadarbību un atbalstu viņš pateicās arī Ogres novada pašvaldības vadībai.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka nav izprotama šī nevienlīdzīgā attieksme. “Mums ir svarīgi, lai iedzīvotāji kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus varētu saņemt tepat novadā, pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, tāpēc pašvaldība aktīvi iesaistīties situācijas risinājumu meklēšanā.”