Slimnīca tradīcijas turpina: Katram jaundzimušajam – tautasdziesmu grāmata

Slimnīca tradīcijas turpina: Katram jaundzimušajam – tautasdziesmu grāmata
Foto: Ogres rajona slimnīcas arhīvs
Atklājot Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļu jaunajās, modernajās telpās, pērn aizsākta skaista tradīcija – dāvināt Ikšķiles folkloras kopas «Silavoti» grāmatu «Jāņa un Saules dziesmas» ikvienai ģimenei, kas nodaļas speciālistu vadībā sagaida savu jaundzimušo. Slimnīca šo tradīciju turpina.

Arī turpmāk, godinot latviešu tautas dziesmu mantojumu un sniedzot jaunajai ģimenei sirsnīgu sveicienu bērna piedzimšanas brīdī, katrs jaundzimušais saņems ne vien krekliņu ar uzrakstu «Dzimis Ogres rajona slimnīcā,» bet arī unikālu grāmatu «Jāņa un Saules dziesmas». Slimnīcas vadība vēl – lai tā kļūst par vērtīgu papildinājumu ģimenes tautas dziesmu krājumam un ienes mājās gaismu, siltumu un pirmos kopīgos ritmus ar mazuli. Grāmatas autore Aiga Virsnīte piebilst, ka šī mājmācības grāmata ir unikāla, jo to var gan lasīt, gan, noskenējot grāmatā pieejamo QR kodu, audio formātā klausīties «Silavotu» iedziedātās tautas dziesmas un noskatīties Tomes folkloras kopas «Graudi» izspēlētās rotaļas. 

