Pagājušajā nedēļā stacionēti 116 pacienti. Daudziem saistībā ar infekcijām radušās dažādu veidu elpošanas problēmas un komplikācijas, ko nepieciešams ārstēt ilgāk. Ir daudz iekaisīga rakstura slimību. Vīrusu izraisītas respiratoras infekcijas – plaušu karsoņi, bronhīti. Saslimšanu skaits ar gripu nav palielinājies. Četri gripas slimnieki ar vieglu gripu konstatēti Ogres pansionātā, bet vīruss tālāk nav izplatījies un šie pacienti izārstēti.
Nedēļas nogalē bijušas arī traumas, jo divas dienas sniga, kā rezultātā ietves un ielas kļuva slidenas. Līdzīgi kā iepriekšējās nedēļās, Uzņemšanas nodaļā katru dienu vēršas vidēji 36 pacienti.
Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā pasaulē nākuši astoņi jaundzimušie.