Piektdiena, 31. oktobris, 2025 15:21

Slimnīcas laborantei – «Zelta mikroskops»!

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Foto: Ogres rajona slimnīca. Ina Cīrule saņēmusi augstāko profesionālo apbalvojumu par mūža ieguldījumu
Ogres slimnīcas biomedicīnas laborante Ina Cīrule saņēmusi Latvijas Laborantu asociācijas augstāko apbalvojumu «Zelta mikroskops»! Balvu piešķir laboratorijas profesionāļiem ar vismaz 30 gadu darba stāžu, izceļot viņu nozīmīgo devumu nozares attīstībā, kvalitātes pilnveidē, kolēģu iedvesmošanā un profesijas prestiža celšanā.

Pretendentus uz šo apbalvojumu varēja izvirzīt laboratoriju vadītāji, kolektīvi un asociācijas biedri. Apbalvojums Inai Cīrulei svinīgi pasniegts 11. oktobrī. Ina ir viena no desmit Latvijas laborantiem, kas to saņēmuši.

Inas Cīrules profesionālās darbības stāžs sasniedz 45 gadus, un šajā laikā viņa bijusi lieciniece tam, kā laboratorijas darbs no pilnībā manuāla procesa – ar mēģeņu mazgāšanu, reaģentu gatavošanu un mikroskopēšanu bez automatizācijas – pārtapis augsti tehnoloģiskā un precīzā nozarē. Gadu gaitā Ina iemantojusi kolēģu cieņu ar savu profesionalitāti, precizitāti un neatlaidību, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu laboratorijas darba kvalitātes attīstībā. SIA «Ogres rajona slimnīca» vadība patiesi lepojas ar kolēģes darba augsto novērtējumu, saka paldies Inai par viņas pašaizliedzīgo darbu, profesionalitāti un ieguldījumu Ogres rajona slimnīcas, jo īpaši laboratorijas, kolektīva un visas nozares labā!

