Pretendentus uz šo apbalvojumu varēja izvirzīt laboratoriju vadītāji, kolektīvi un asociācijas biedri. Apbalvojums Inai Cīrulei svinīgi pasniegts 11. oktobrī. Ina ir viena no desmit Latvijas laborantiem, kas to saņēmuši.
Inas Cīrules profesionālās darbības stāžs sasniedz 45 gadus, un šajā laikā viņa bijusi lieciniece tam, kā laboratorijas darbs no pilnībā manuāla procesa – ar mēģeņu mazgāšanu, reaģentu gatavošanu un mikroskopēšanu bez automatizācijas – pārtapis augsti tehnoloģiskā un precīzā nozarē. Gadu gaitā Ina iemantojusi kolēģu cieņu ar savu profesionalitāti, precizitāti un neatlaidību, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu laboratorijas darba kvalitātes attīstībā. SIA «Ogres rajona slimnīca» vadība patiesi lepojas ar kolēģes darba augsto novērtējumu, saka paldies Inai par viņas pašaizliedzīgo darbu, profesionalitāti un ieguldījumu Ogres rajona slimnīcas, jo īpaši laboratorijas, kolektīva un visas nozares labā!