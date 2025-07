Slimnīcas laboratorijā jauns bioķīmiskais analizators

Cilvēcisko faktoru faktiski var izslēgt, jo visi procesi ir automatizēti un standartizēti, kas nodrošina izmeklējumu rezultātu precizitāti un izsekojamību.

Tūdaļ pēc asins paraugu noņemšanas tos ievieto modernā aparatūrā, un tiek iegūti maksimāli precīzi rezultāti, jo nav bijis starplaika no asins noņemšanas brīža līdz paraugu aizgādāšanai laboratorijā, tos nav ilgstoši jāuzglabā un tie ceļā nesakratās. SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs uzsver, ka tas rada drošības sajūtu par rezultātu. «Esam ļoti gandarīti, ka mums izdevās iegādāties, aprobēt un palaist darbībā jaunu bioķīmisko analizatoru,» stāsta D. Širovs, un laboratorijas vadītāja Evita Šķēle, kura šajā laboratorijā strādā jau 25 gadus, piebilst, ka šī ir jauna un inovatīva iekārta. Tajā apvienoti divi moduļi – bioķīmijas modulis un imūnķīmijas modulis.

«Nomainījām iepriekšējās iekārtas, kas bija atsevišķas un savu laiku jau nokalpojušas. Jaunā iekārta, kas ražota starptautiskā, ar savu kvalitāti pazīstamā kompānijā ASV 2024. gadā, ir ar vienu parauga ielādes procesu – tas nozīmē, ka no viena stobriņa tiek taisīti gan bioķīmijas, gan imūnķīmijas paraugi. Turklāt ir arī laika ietaupījums – iespējama daudz lielāka un ātrāka asins paraugu aprite, attiecīgi pacients ātrāk saņem rezultātus un ārsts var operatīvāk pieņemt diagnostisko lēmumu, kas ievērojami uzlabo ārstniecisko procesu,» skaidro E. Šķēle. Laboratorijas vadītāja piebilst, ka arī darbiniekiem strādāt kļuvis daudz ērtāk un vieglāk – vairs nav jāšķaida reaģentus, tie jau ir gatavi un nomarķēti ar krāsu kodiem. Attiecīgi aparāts pats visu uzskaita.

Jāpiebilst, ka SIA «Ogres rajona slimnīca» laboratorija apkalpo gan stacionārā esošos, gan ambulatoros pacientus. «Nosūtījumi uz laboratoriskajiem izmeklējumiem var būt dažādi. Pat tad, ja uz nosūtījuma norādīta kāda cita konkrēta laboratorija, kur šos izmeklējumus veikt, pacientam ir tiesības pašam brīvi izvēlēties, kur nodot analīzes, un viņš ar jebkuru nosūtījumu var vērsties arī Ogres rajona slimnīcas laboratorijā,» skaidro E. Šķēle.

Protams, analīzes var veikt arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma par pilnu samaksu.

Ogres slimnīcas laboratorija atrodas Ogrē, Slimnīcas ielā 2, slimnīcas divstāvu korpusa 1. stāvā, 127. kabinetā. Darba dienās tā strādā no pulksten 8 līdz pulksten 18, bet sestdienās un svētdienās no pulksten 9 līdz pulksten 18. Analīzes var nodot arī paraugu pieņemšanas punktā Ogrē, Meža prospektā 9 («Neptūns»), 1. stāvā, 131. kabinetā, darba dienās no pulksten 8 līdz pulksten 16. Laboratorija strādā diennakts režīmā. Neatliekamos gadījumos pacientus pieņemam arī ārpus noteiktā darba laika. Iepriekš nepieciešams piezvanīt uz laboratoriju, lai vienotos par apmeklējuma laiku. Darba laikā iespējams pieteikt laboranta mājas vizīti Ogres robežās. Arī par to, protams, iepriekš jāvienojas telefoniski, zvanot pa tālruni 27089905. Zvanot pa šo tālruni, var noskaidrot arī citus ar izmeklējumiem un to izmaksām saistītus jautājumus. Ar laboratoriju var sazināties arī, rakstot uz e-pastu: , kā arī informācija par laboratorijas pakalpojumiem atrodama tīmekļa vietnē www.ogresslimnica.lv.