Slimnīcas ziņas. Jau vairāki "Covid-19" gadījumi

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka aizvadītajā nedēļā saslimšana ar «Covid-19» infekciju Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļā konstatēta trim cilvēkiem, kuri saņēmuši nosūtījumu ārstēties mājās, bet divi pacienti ārstējušies slimnīcā. «Pārbaudām arī darbiniekus, kuri slikti jūtas, un trijiem konstatēta «Covid-19» infekcija, bet, par laimi, vieglā formā. Redzēsim, kā vīruss attīstīsies tālāk,» saka D. Širovs. Šobrīd, ja cilvēkam nav saslimšanas pazīmju, neviens normatīvs nenosaka, ka viņam būtu jāveic «Covid-19» testu, apmeklējot medicīnas vai citas iestādes, turklāt vairs reti kurā aptiekā ir nopērkami eksprestesti. Ogres slimnīcā eksprestestus veic vien tad, ja ir aizdomas, ka pacientam varētu būt «Covid-19» infekcija. Laboratorija testu veikšanai jau pusotru gadu ir iekonservēta. Ja epidemioloģiskā situācija mainīsies un būs attiecīgas kvotas, slimnīca ir gatava veikt arī polimērķēdes reakcijas testus, kā tas bija iepriekš.



Informējot par citām aktualitātēm, D. Širovs norāda, ka, pateicoties bijušajai veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, slimnīca saņēmusi papildu finansējumu, kas ļaus ambulatoro palīdzību tādā pašā veidā kā līdz šim nodrošināt līdz gada beigām. Kvotas bija pārsniegtas, un slimnīcas vadība jau sāka domāt, kā ierobežot pacientu plūsmu. «Vēl notiek pārrunas par laboratorijas izmeklējumiem, kur arī ir lielas pārstrādes. Ceru, ka arī šajā jautājumā būs pozitīvs risinājums,» saka D. Širovs, paužot nožēlu, ka L. Meņģelsonei, par kuras darbību var teikt tikai atzinīgus vārdus, tā arī neradās iespēja paviesoties Ogres slimnīcā, kā viņa to bija solījusi. Ir notikusi veselības ministru maiņa, un šobrīd amats uzticēts Hosamam Abu Meri. Kā veidosies sadarbība ar šo ministru, rādīs laiks.



D. Širovu uztrauc arī bezatbildīgie pacienti, kuri, neraugoties uz atgādinājuma īsziņu un reģistratūras darbinieču zvanu, pienākot rindai apmeklēt ārstu, vizītē neierodas, bet tie, kuriem tas būtu ļoti nepieciešams, pie speciālista netiek. Slimnīcas vadība apsver iespēju, lai pacientus disciplinētu, pieprasīt apmaksāt pakalpojumu, ja cilvēks nav ieradies un par to iepriekš neinformē. Piemēram, ja ir rezervēta viesnīca un klients neierodas, viņam naudu neatmaksā.



Kopumā aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā uzņemti 104 pacienti, no kuriem 93 akūti. Tas ir bijis nedaudz mazāk nekā iepriekšējās nedēļās. Uzņemšanas nodaļā palīdzība sniegta 272 pacientiem, kas ir 39 pacienti diennaktī.



Slimnīcā vērsušies pacienti ar ceļa, labās plaukstas, krūšu, elkoņa, astes kaula un citiem dažādu veidu sasitumiem, bet 2008. gadā dzimušam puisim paziņa pārsitis apakšlūpu un izsitis zobu. 1950. gadā dzimušai sievietei ausī ierāpojis kukainis un radies iekaisums. Mediķi nelūgto viesi izvilkuši. Savukārt 2009. gadā dzimis zēns lēkājis pa batutu un salauzis apakšstilbu, bet 1981. gadā dzimušam vīrietim Ropažos uzbrucis nepazīstams cilvēks. Cietušajam konstatēts galvas sasitums, krūškurvja un plaukstas nobrāzums. Kādai sievietei Ciemupē, kura devusies pastaigā ar suni, uzbrucis kaķis. Sieviete centusies savu mīluli aizstāvēt un guvusi daudzas skrāpētas brūces un kodumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki viņu nogādājuši slimnīcā, kur cietušajai vairākas brūces sašūtas. Slimnīcā palīdzība sniegta arī 1976.

gadā dzimušam vīrietim, kurš bijis Jūrmalā, staigājis pa ūdeni un guvis ķīmisku apdegumu pēdā, iespējams, viņam iedzēlusi medūza, kā rezultātā pēda sapampusi. Savukārt 1985. gadā dzimis Balvu novada iedzīvotājs, kuram konstatēts 2,3 promiles stiprs alkohola reibums, piekauts Ogresgalā – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi vīrieti nogādājuši Ogres slimnīcā, kur viņam sašūta brūce virs kreisā plakstiņa.



Aizvadītājā nedēļā piedzīvoti arī priecīgi brīži – Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 bērniņi. Šo nodaļu izvēlas daudz jauno ģimeņu ne tikai Ogres novadā, bet arī ārpus tā. No šā gada 1. janvāra līdz 1. septembrim Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā laist pasaulē bērniņu izvēlējušās 51 procents Ogres novada jauno māmiņu, 18 procentu no Rīgas un Pierīgas, pārējās jaunās māmiņas ir no Aizkraukles, Jēkabpils un citiem novadiem. Ogres slimnīcā piedzimst vairāk bērniņu, nekā novadā piereģistrē.