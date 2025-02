Sniega un apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināti braukšanas apstākļi

Latvijas austrumu daļā braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apgrūtināti visā Latgalē, kā arī Valmieras apkārtnē.

Ceļi ir sniegoti un slideni arī daļā Zemgales - Jelgavas un Jūrmalas apkārtnē līdz pat Tukumam. Turpretim pa Bauskas šoseju braukšanas apstākļi ir apmierinoši.

Kurzemē apledojis ir Ventspils šosejas posms no Strazdes līdz Usmai, ceļš Talsi-Stende-Kuldīga no Talsiem līdz Lāčkrogam, kā arī autoceļš A11 no Nīcas līdz Rucavai.

Slideno ceļa posmu kaisīšanā sestdienas rītā ir iesaistītas 54 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu, kā arī ieturot drošu distanci. LVC atgādina, ka arī pēc ceļu apstrādes ar reaģentiem apledojums var veidoties atkārtoti.