Kopumā piektdien negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem bijis lielāks nekā ierasts. Laikā no pulksten 6 līdz 16 valstī reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumi, kas pārsniedz vidējos rādītājus darbadienās. Valsts policijā norāda, ka pieci no šiem negadījumiem bijuši ar cietušajiem, turklāt četri notikuši tieši Rīgas reģionā. Arī avāriju bez cietušajiem visvairāk bijis galvaspilsētas apkārtnē. Salīdzinājumam – dienās bez sniega policija diennakts laikā vidēji reģistrē ap 100 negadījumu.
Autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērot drošu distanci un, ja iespējams, izvairīties no nevajadzīgiem braucieniem. Ceļu uzturēšanas darbi turpinās, taču intensīvā snigšana apgrūtina brauktuvju attīrīšanu un redzamību.
Papildu sarežģījumus rada sastrēgumi Rīgā un tās apkārtnē. Navigācijas lietotnes “Waze” informācija liecina, ka galvaspilsētā piektdienas vakarā daudzviet izveidojušies pamatīgi sastrēgumi, īpaši centra ielās. Ilgāks laiks ceļā jārēķina, pārvietojoties pa Elizabetes, Avotu, Ģertrūdes, Lāčplēša, Stabu un Aleksandra Čaka ielu, kā arī vairākās citās centra artērijās. Satiksme palēnināta arī uz Vanšu un Akmens tilta, kur transporta plūsma brīžiem virzās ļoti lēni.
Piektdienas pēcpusdienā uz Rīgas apvedceļa trīs auto avārijas dēļ ir ierobežota satiksme, informēja Valsts policija.
Ap plkst. 15 notika ceļu satiksmes negadījums starp Salaspili un Babīti. Patlaban negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti un satiksme tiek regulēta pa vienu braukšanas joslu.
Trīs personas nogādātas medicīnas iestādē.
Sinoptiķi jau iepriekš brīdinājuši, ka piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, kas var vēl vairāk pasliktināt redzamību un braukšanas apstākļus. Intensīva snigšana un vējš var veidot sniega sanesumus, īpaši uz atklātiem ceļu posmiem, tādēļ autovadītāji tiek aicināti būt īpaši piesardzīgi.