Ceturtdiena, 09.10.2025 16:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:01
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 18:30

Šodien līdz 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējams vakcinēties pret "Covid–19"

Šodien līdz 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējams vakcinēties pret "Covid–19"
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 18:30

Šodien līdz 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējams vakcinēties pret "Covid–19"

Šodien, 17. maijā līdz pulksten 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējas saņemt (Pfizer/biontech) vakcīnu pret Covid -19. Lai saņemtu vakcīnu, interesentiem jādodas uz slimnīcasuzņemšanas nodaļu, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Iespēja saņemt vakcīnu radusies, jo šodien uz vakcināciju nav ieradies prognozētais vakcīnu saņēmēju skaits, ļaujot vakcīnu pret Covid-19 ārpus rindas saņemt vēl 16 vakcinētiesgribētājiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?