Pirmdiena, 17. maijs, 2021 18:30
Šodien līdz 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējams vakcinēties pret "Covid–19"
Šodien, 17. maijā līdz pulksten 21.00 Ogres rajona slimnīcā iespējas saņemt (Pfizer/biontech) vakcīnu pret Covid -19. Lai saņemtu vakcīnu, interesentiem jādodas uz slimnīcasuzņemšanas nodaļu, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Iespēja saņemt vakcīnu radusies, jo šodien uz vakcināciju nav ieradies prognozētais vakcīnu saņēmēju skaits, ļaujot vakcīnu pret Covid-19 ārpus rindas saņemt vēl 16 vakcinētiesgribētājiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.