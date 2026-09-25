Šodien Ogresgala pamatskolā skolēni mācīsies, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā

Praktiskās mācības šonedēļ jau ir notikušas Liepājas Liedaga vidusskolā Liepājā, Aknīstes vidusskolā Jēkabpils novadā un Rīgas 64. vidusskolā.
Saeima 23. jūlijā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, nosakot pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus izglītības sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai apdraudējuma gadījumā. Pašvaldību izglītības iestādēm ir uzdots izstrādāt darbības nepārtrauktības plānu, tostarp rīcības algoritmu apdraudējuma gadījumā.
Iekšlietu ministra padomnieks Vilmārs Vecvagaris skaidro, ka šāda veida praktiskās mācības kopā ar skolām pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tiek organizētas pirmo reizi. Vecvagaris skaidro, ka ir svarīgi, lai skolām būtu ne tikai sagatavoti rīcības plāni, bet lai tie tiktu pārbaudīti arī praksē. Šīs mācības ļaus identificēt trūkumus un saprast, kas vēl jāuzlabo, lai gaisa apdraudējuma gadījumā skolu personāls un skolēni zinātu, kā rīkoties.
Mācību plānošanas procesā jau ir identificēti jautājumi, kuros nepieciešami uzlabojumi skolu sagatavotajos rīcības plānos. Praktisko mācību laikā VUGD pārstāvji vērtēs skolu personāla un izglītojamo rīcību dažādos iespējamos gaisa apdraudējuma scenārijos.
Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla - kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas.