VP pagājušā gada darbības pārskats liecina, ka pērn kopumā aizturēti deviņas VP amatpersonas, tostarp viena par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Vēl gadu iepriekš aizturētas 11 amatpersonas, tostarp viena par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.
IDB šogad medijiem sniegtā informācija liecina, ka birojs februāra pirmajā pusē aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās aizturējis VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes amatpersonu.
Citā lietā IDB janvāra beigās un februāra sākumā aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu aizturējis piecas VP Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas un vienu bijušo VP amatpersonu.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir gūti pierādījumi tam, ka bijusī un esošās VP amatpersonas ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli, nododot dienesta laikā iegūtu informāciju par ceļu satiksmes negadījumos iesaistītajām personām citai VP amatpersonai, kuru IDB 2025. gada decembrī aizturēja aizdomās par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas.
Turklāt pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka decembrī aizturētā amatpersona uzkūdīja citas VP amatpersonas ļaunprātīgi izmantot dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, kā arī šī persona tiek turēta aizdomās par maksāšanas līdzekļa nelikumīgu glabāšanu un izmantošanu.
Vēl vienā lietā IDB janvāra otrajā pusē aizdomās par bezdarbību un dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās aizturēja četras VP Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas. Policisti, iespējams, tīši nepildīja tiem uzliktos pienākumus un dienesta dokumentos iekļāva patiesībai neatbilstošus faktus, lai palīdzētu citai VP amatpersonai izvairīties no likumā paredzētās atbildības par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu.
Savukārt VP amatpersona, kura izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, ir aizturēta aizdomās par policistu uzkūdīšanu uz bezdarbību, proti, valsts amatpersonai pēc likuma un uzliktā uzdevuma veicamo darbību neizdarīšanu.
Vēl janvāra vidū IDB citā lietā aizturēja VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonu, kura, izmantojot dienesta pienākumu veikšanai piešķirtās informāciju sistēmu piekļuves tiesības, bez likumīga pamata veica personu datu pārbaudi un iegūtās ziņas izpauda trešajai personai.
Tāpat ziņots, ka IDB marta sākumā aizturēja sešas VP Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas un vienu bijušo VP amatpersonu aizdomās par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus birojs aizturēja arī četras privātpersonas, kuras veic uzņēmējdarbību apbedīšanas pakalpojumu sfērā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir gūti pierādījumi tam, ka policijas amatpersonas vairākkārt ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā un nodeva konkrētu apbedīšanas uzņēmumu pārstāvjiem dienesta pienākumu pildīšanas laikā - izsaukumos - iegūtu informāciju par mirušām personām un to piederīgajiem, tādējādi nodrošinot attiecīgo uzņēmumu pārstāvjiem iespēju sazināties ar mirušo personu piederīgajiem un noslēgt līgumus par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu.