"Apriņķis.lv" norāda, ka saskaņā ar Valsts policijas apkopoto informāciju šogad reģistrēti jau trīspadsmit ar pusi tūkstoši ceļu satiksmes negadījumu, kuros gājis bojā 91 cilvēks un cietuši gandrīz trīs tūkstoši cilvēku. Strādājot ceļu satiksmes negadījumos, ugunsdzēsēji glābēji, mediķi un policisti redz, cik būtiska un brīžiem izšķiroša var būt tieši līdzcilvēku attieksme. Tāpēc, ja redzi ceļu satiksmes negadījumu, operatīvie dienesti aicina: “Apstājies un novērtē situāciju - zvani uz 112, sagaidi glābējus!”
Ikvienam ir pienākums rīkoties
Ceļu satiksmes negadījumi joprojām ir viens no galvenajiem smagu traumu un nāves cēloņiem uz ceļiem. Cietušie bieži gūst nopietnas traumas – kaulu lūzumus, mugurkaula bojājumus, galvas traumas, iekšējo orgānu savainojumus un dzīvībai bīstamu iekšējo asiņošanu. Šādas traumas var neatgriezeniski ietekmēt cilvēka veselību un turpmāko dzīves kvalitāti, skaidro VUGD pārstāvji.
Tāpēc katrs mirklis pēc negadījuma ir kritiski svarīgs. Savlaicīga un pareiza pirmās palīdzības sniegšana var būt izšķiroša – tā var apturēt asiņošanu, nodrošināt elpceļu caurlaidību un palīdzēt saglabāt cietušā apziņu līdz mediķu ierašanās brīdim.
"Ikviens var kļūt par cilvēka dzīvības glābēju, ja vien nepaliek vienaldzīgs un rīkojas. Pat ja nezini, ko un kā darīt, izsauc palīdzību, zvanot uz ārkārtas tālruņa numuriem 112 un 113 un rūpīgi seko dispečeru norādēm – viņi visu pateiks priekšā, kas jādara. Vissliktākais, ko var izdarīt, ir nedarīt neko," norāda VUGD pārstāvji.
Pirmās palīdzības aptieciņai katrā automašīnā
Pirmās palīdzības aptieciņa automašīnā nav likuma prasība – tas ir būtisks drošības elements, kas arī var glābt cilvēka dzīvību. "Ceļu satiksmes negadījuma brīdī nav laika meklēt palīdzību vai nepieciešamos līdzekļus – tiem jābūt pieejamiem uzreiz. Aptieciņa ir katra autovadītāja atbildība, un tās esamība, kā arī pareizs un pilnvērtīgs saturs, var kļūt par izšķirošu faktoru cietušā izdzīvošanā līdz mediķu ierašanās brīdim," slaidro VUGD pārstāvji.
Ja jūtat dūmu smaku – jāstājas malā
Šī gada pirmajos astoņos mēnešos VUGD saņēmis 312 izsaukumus uz degošiem transportlīdzekļiem. Šie gadījumi nereti rada nopietnu apdraudējumu ne tikai automašīnas pasažieriem, bet arī apkārtējiem satiksmes dalībniekiem. Liesmu izplatīšanos iespējams savlaicīgi ierobežot, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ugunsdzēsības aparātu, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz aizdegšanās pazīmēm. VUGD atgādina: "Ja jūtat dūmu smaku vai redzat dūmus no automašīnas, nekavējoties apstādiniet transportlīdzekli, izslēdziet dzinēju, nodrošiniet tās nekustīgumu, evakuējieties un zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112!"