SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka decembris kopumā bijis samērā mierīgs. Uzņemti 455 neatliekamie pacienti. Savukārt Uzņemšanas nodaļā mēneša laikā vērsušies 37 pacienti dienā jeb kopumā – 1141 cilvēks. Īpaši saspringta bijusi gada nogale. Pēc Jaungada – 2. janvārī – Uzņemšanas nodaļā vērsās 74 pacienti. No tiem slimnīcā uzņemts 21. Tas nozīmē, ka faktiski 53 pacienti bija ambulatori un viņiem palīdzību vajadzēja saņemt pie saviem ģimenes ārstiem. 3. janvārī Uzņemšanas nodaļā vērsās 66 pacienti, no kuriem stacionēti 16. Savukārt 4. janvārī stacionāra ķirurgam Uzņemšanas nodaļā bija jāapskata 26 pacientus. Kopumā trijās pēcsvētku dienās stacionēti 53 pacienti.
Pacienti slimnīcā vērsušies gan ar dažādām vīrusu saslimšanām, gan traumām un hronisku slimību paasinājumiem. Bijuši arī pacienti ar gripu vai “Covid-19”, bet viņu skaits nebija liels. Slimnīcā pašlaik ir noteikta gripas karantīna, lai ierobežotu apmeklētāju plūsmu, kas varētu atnest vīrusu infekciju baciļus, bet Ogres pansionātā karantīnas joprojām nav un šobrīd neesot arī nepieciešamības tādu ieviest.
Šā gada pirmais bērniņš Ogres slimnīcā sagaidīts 1. janvārī 23 minūtes pāri pusnaktij – meitenīte Lība ir otrais bērniņš ķegumiešu Lienes un Laura Jansonu ģimenē. Laimīgais tētis stāsta, ka vēl paguvuši noskatīties Jaungada salūtu un steigšus devušies uz slimnīcu, kur pavisam drīz Lība bijusi klāt! Līdz pirmdienas, 5. janvāra, rītam slimnīcā jau bija sagaidīti septiņi šā gada jaundzimušie.
Kopumā pērn Ogres slimnīcā pasaulē nākuši 554 bērniņi – 253 meitenes un 301 zēns, tostarp arī viens dvīņu pāris.