Veicot dzēšanas darbus, cieta viens ugunsdzēsējus glābējs, kurš pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu apskates darbu notikuma vietā turpināja. Plkst.07.03 ugunsgrēks likvidēts.
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 07:14
Šonakt Mazozolu pagastā degusi pirts
Šonakt plkst.00.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Mazozolu pagastu, kur dega vienstāva pirts 60m 2 platībā, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola.