Ceturtdiena, 09.10.2025 22:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:52
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 07:14

Šonakt Mazozolu pagastā degusi pirts

Šonakt Mazozolu pagastā degusi pirts
Pirmdiena, 6. decembris, 2021 07:14

Šonakt Mazozolu pagastā degusi pirts

Šonakt plkst.00.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Mazozolu pagastu, kur dega vienstāva pirts 60m 2 platībā, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola.

Veicot dzēšanas darbus, cieta viens ugunsdzēsējus glābējs, kurš pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu apskates darbu notikuma vietā turpināja. Plkst.07.03 ugunsgrēks likvidēts.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?