Jau ziņots, ka daudzas slimnīcas nodaļas samazinājušas gultu skaitu, lai atvieglotu epidemioloģisko prasību, proti, distances ievērošanu. Vienlaikus Ogres slimnīcā konstatēto Covid-19 pozitīvo pacientu skaits pagājušajā nedēļā sarucis līdz diviem. Pagājušajā nedēļā pēc Covid-19 izslimošanas darbā atgriezušies vēl 6 slimnīcas darbinieki, līdz ar ko no slimnīcas medpersonāla izolācijā atrodas vairs tikai 9 cilvēki. Visiem slimnīcas darbiniekiem ik nedēļu tiek veikti Covid-19 testi. Pagājušajā piektdienā vēl 60 slimnīcas darbinieki saņēmuši Covid-19 vakcīnu, bet šonedēļ plānots revakcinēt vēl 107 darbiniekus. Nevienā gadījumā būtiskas blakus parādības pēc vakcīnas nav konstatētas.
Pirmdiena, 1. februāris, 2021 15:21
Šonedēļ plānots revakcinēt 107 Ogres slimnīcas darbiniekus
Janvārī Ogres slimnīcā ārstējušies 408 pacienti un pasaulē nākuši 37 mazuļi, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Ambulatori janvārī palīdzība sniegta 355 pacientiem. Sevišķi liels to skaits fiksēts aizvadītajās brīvdienās, kad daudzi vērsušies ar traumām, kas gūtas baudot ziemas priekus.