Šonedēļ slimnīca cer saņemt vēl 40 vakcīnas

Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēti 105 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 73 pacienti, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs. Visiem šiem pacientiem veikts Covid -19 tests, vienam saslimšana arī tika konstatēta, slimnieks nogādāts Infektoloģijas centrā.

Kā jau iepriekš tika ziņots, pagājušajā nedēļā tika saņemtas 20 vakcīnas pret Covid – 19 vīrusu, kuras operatīvi saskaņā ar rindu manavakcina.lv, arī saņēma 20 seniori, vecumā virs 70 gadiem.

Šonedēļ slimnīca cer saņemt vēl 40 vakcīnas.Slimnīcas speciālisti iedzīvotājus lūdz būt saprotošiem, uz slimnīcu nezvanīt, slimnīcas darbinieki sazināsies ar katru senioru paši, tiklīdz vakcīnas būs saņemtas, atbilstoši manavakcina.lv. rindas sarakstam.


Ogres pansionātā nevienam no 74 pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem Covid-19 nav konstatēts.


Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 14 mazuļi.

