Foto: lvceli.lv
Šorīt daudzviet Latvijā autoceļi ir slideni un sniegoti, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 138 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir teju uz visiem valsts nozīmes autoceļiem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Balvu, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu un Krāslavas apkārtnes.

Ļoti zemās gaisa temperatūrās ceļu kaisīšanai izmantotais mitrais tehniskais sāls (NaCl) vairs nedarbojas pietiekami efektīvi, tādēļ uz autoceļiem var straujāk veidoties apledojums.

Autovadītāju aicināti rēķināties ar sala ietekmi uz autoceļu uzturēšanu un būt piesardzīgiem pie stūres, pielāgot braukšanas stilu ziemas apstākļiem, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

