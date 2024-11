Šorīt Rīgas un Ogres apkārtnē vietām apledo autoceļi

Autovadītāji aicināti būt piesardzīgi un izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu un distanci. Mainīgos laika apstākļos, kas ir raksturīgi starpsezonai, no rītiem ceļi var apledot, tāpēc autovadītāji aicināti neatlikt uz vēlāku laiku un jau tagad aprīkot auto ar ziemas riepām.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Daugavpils šosejas (A6) no Saulesdārza līdz Piekalniem, kā arī uz šosejas Tīnūži-Koknese (P80) no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ogres apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.