"Spārdīja uz zemes guļošu zēnu!" Ogrēniete ar auto signālu pārtrauc kautiņu pie "pamp" parka

Kas notika?
Savā ierakstā Aiva notikumus apraksta tā, kā tos redzējusi:
"Šodien (29.09.) ap 17:00 "pamp" parkā- riteņu trašu parkā pie Ogres estrādes, vairāki puikas spārdīja uz zemes guļošu zēnu, nezinu kas bija par strīdu, braucot ar auto redzēju, ka puiku nogrūž un vairāki sāk spārdīt."
Viņa neizlikās neredzam un nepabrauca garām. Ogrēniete stāsta:
"Šis kautiņš tika izjaukts, kad apstājos ceļa malā taurējot auto signālu un nolamājot visus iesaistītos."
Pēc tam Aiva pievērsās cietušajam zēnam. "Kad puikam kuru spārdīja, pajautāju vai viss Okey, teica, ka viss ir labi. Nesanāca noskaidrot detaļas, jo biju steigā, bet ceru, ka puisis ir ticis mājās sveiks un vesels."
"Tas nav OK!"
Aiva apraksta arī iesaistītos. "Puikas varētu būt vecumā ap 10 gadiem, daži no tiem ģērbušies zilajos futbolistu treniņu tērpos, daži nē." Cietušais zēns bijis raibā jakā.
Ieraksta galvenais mērķis gan nav atrast vainīgos. Aiva aicina pieaugušos rīkoties.
"Tāpēc vecāki, treneri- kas redz šo, lūdzu, parunājiet ar saviem bērniem un pastāstiet ko šādā situācijā darīt, JO TAS NAV OK! Grupa stāv apkārt un tiek spārdīts viens guļošs… ticu, ka šo viņu radušos strīdu varēja pavisam noteikti risināt arī savādāk!"
Komentāros pateicība un jautājumi
Ieraksts ātri izraisīja diskusiju. Lasītāji Aivai pateicās, dalījās savā pieredzē un deva praktiskus padomus. Aiva atbildēja katram.
Pirmā ierakstu komentēja Linda Pole. Viņa novērtēja, ka Aiva iejaukusies: "Visu cieņu šādiem cilvēkiem kuri ne pabrauc garām. Cerēsim ka puikam viss ok un ka vainīgos atradis."
Aiva atbildēja, ka arī pati par zēnu uztraucas. Viņa vecākiem norādīja, kur meklēt pierādījumus, ja tie būs vajadzīgi:
"Ļoti ceru, ka tika mājās sveiks un vesels! Gadījumā, ja puikam (tērpies bija raibā jakā) ir traumas, tur ir video novērošanas kameras, kuras ir pavērstas arī uz ceļa pusi un vecāki var pieprasīt."
Kāds komentētājs, kurš vēlējās palikt anonīms, rakstīja par to, cik grūti dažreiz izvērtēt, kas notiek. Viņš raksta, ka ne vienmēr var saprast, vai tas ir konflikts vai bērni vienkārši dauzās. Tāpēc viņš parasti nostājas malā un vēro. Pa dzīvi viņam iejaukties sanācis divreiz: vienreiz puišu un vienreiz meiteņu konfliktā.
Aiva atbildēja, ka šoreiz šaubām nav bijis vietas. "Tur nebija "dauzīšanās", teiksim tā konflikta kulminācija, paspēju redzēt kā nogrūž, bars stāv aplī un kāja tiek atvēzēta vairākas reizes (cik tajā momentā paspēja- neskaitīju), tā momentā uzreiz stājos ceļa malā un taurēju- uzreiz kā skudras tik katrs uz savu pusi, bija kas stāvēja malā un smaidīja."
Dzirkstīte Žindiga atgādināja par vēl vienu svarīgu soli. Šādās situācijās vajag arī piezvanīt Pašvaldības policijas dežūrdaļai pa tālruni 26538811 un sniegt informāciju.
Aiva tam piekrita. Viņa gan paskaidroja, ka tajā brīdī viss notika ļoti ātri:
"Jā, pavisam noteikti vajag. Taurējot un apsaucot visi uzreiz momentā kā skudras izklīda un katrs uz savu pusi, kameras tur ir, ja vecāki novēros to, ka šī situācija ir radījusi kaitējumu dēlam varēs ar policijas palīdzību kameru ierakstos noskaidrot."
Aiva atzīst, ka, ja nebūtu steigā, rīkotos vēl citādi: "Būtu bijis man vairāk laika un nebūtu steigā, sagaidītu (cerams) arī policiju."
Kameras ir, bet konflikts notika ārpus parka
Ivars Stals jautāja, vai tur nav kameru. Aiva apstiprināja, ka kameras ir un ka dažas, iespējams, filmē arī trotuāru. Viņa piebilda, kur tieši viss notika:
"Tur ir pat vairākas kameras (vismaz agrāk bija vairākas un arī paša parka vidū). Viņi jau konfliktu nerisināja paša "parka" teritorijā, bet gan netālu no tuvumā esošās gājēju pārejas- trotuāra."
Komentāros Aiva arī pieļāva, ka tieši tāpēc zēni izvēlējušies vietu ārpus parka: "zem pašām jau ganjau tāpēc arī nekas nenotika, jo tur kameras ir diezgan- vismaz agrāk."
Ko darīt, ja redzi līdzīgu situāciju
Aivas stāsts rāda, ka dažreiz pietiek ar vienu pieaugušo, kurš neaizgriežas. Lai pārtrauktu vardarbību, viņai vajadzēja tikai auto signālu un stingru balsi. No ieraksta un komentāriem var izdalīt vairākus padomus -
Pievērsiet sev uzmanību no drošas vietas. Taurējiet, skaļi uzsauciet un lieciet saprast, ka notiekošo redz.
Zvaniet policijai. Ogres pašvaldības policijas dežūrdaļas tālrunis ir 26538811, ārkārtas gadījumos zvaniet 112.
Parunājiet ar cietušo. Pajautājiet, vai viņam vajag palīdzību.
Atcerieties par kamerām. Ja bērns cietis, vecāki ar policijas palīdzību var pieprasīt videonovērošanas ierakstus.
Runājiet ar bērniem mājās un treniņos. Paskaidrojiet, ka strīdus var risināt citādi un ka nevajag stāvēt aplī un skatīties, kā kāds tiek sists.
Ogrēnieši cer, ka zēns raibajā jakā tika mājās sveiks un vesels.