SPKC iesaka pret gripu vakcinēties oktobra beigās vai novembra sākumā

To ieteicams darīt, lai līdz gripas epidēmijas pacēlumam būtu izveidojusies aizsardzība un tā saglabātos visā gripas aktivitātes laikā, pauž SPKC.
Epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka Latvijā gripas izplatība parasti sasniedz epidēmijas apmērus janvāra otrajā pusē, bet visaugstākā saslimstība tiek novērota februārī, pakāpeniski samazinoties līdz aprīlim vai pat maijam, informē SPKC. Tāpēc agri uzsākta vakcinācija septembrī vai oktobra sākumā nodrošina aizsardzību galvenokārt tikai sezonas sākumposmā, jo visefektīvākā imunitāte pēc vakcinācijas ir pirmajos četros mēnešos, bet vēlāk tā pakāpeniski samazinās. Līdz ar to pavasara mēnešos aizsardzība var būt vājāka un saslimšanas risks lielāks, skaidro centrā.
Vienā no pazīstamas privāto veselības centru ķēdes potēšanas punktiem Rīgas centrā aģentūra LETA šonedēļ pārliecinājās, ka vakcīnas pret gripu vēl nemaz nav plaši pieejamas.
SPKC norāda, ka aptuveni 10% iedzīvotāju katru gadu saslimst ar gripu. Lielākajai daļai slimība norit viegli vai vidēji smagi, taču iespējama arī smaga saslimšana ar nopietnām komplikācijām un hronisku slimību saasināšanos.
Visbiežāk smagi slimo mazi bērni, seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām.
SPKC epidemioloģiskās uzraudzības dari liecina, ka pagājušajā epidēmiskajā sezonā gripas dēļ miruši 146 cilvēki, no tiem lielkā daļa 137 pacienti jeb 94% nebija vakcinēta.
Lielākā daļa mirušo -122 cilvēki jeb 84%- bija seniori vecumā virs 60 gadiem. Salīdzinot pret gripu vakcinēto un nevakcinēto iedzīvotāju daļu, tika secināts, ka seniori, kuri nebija vakcinēti 1,7 reizes biežāk ārstējušies ar gripu slimnīcās, bet 2,8 reizes vairāk miruši gripas dēļ salīdzinot ar senioriem, kuri veikuši sezonālo vakcināciju pret gripu.
Līdzīgs pozitīvs vakcinācijas efekts tika novērots arī iepriekšējās sezonās.
Arī šogad Latvijā būs pieejamas trīs veidu pretgripas vakcīnas: "Efluelda" augstas devas vakcīna senioriem no 60 gadiem; "Vaxigrip" standarta devas vakcīna no 6 mēnešu vecuma līdz 59 gadu vecumam, kā arī "Fluenz" - degunā lietojama vakcīna bērniem no 2 līdz 17 gadu vecumam.
Valsts apmaksāta vakcinācija 2025./2026.gada sezonā paredzēta bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem, bērniem no diviem līdz 17 gadiem, ja viņi pieder pie veselības riska grupām (piemēram, ar hroniskām plaušu, sirds un asinsvadu, vielmaiņas vai nieru slimībām, imūndeficītu, psihiskām slimībām vai saņem ilgstošu imūnsupresīvu terapiju, tostarp acetylsalicylicum lietošanu), grūtniecēm, ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ciešā kontaktā ar pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem un klientiem, kā arī visiem senioriem no 60 gadu vecuma.
SPKC atgādina, ka gripu raksturo pēkšņa simptomu parādīšanās - augsta temperatūra virs 38 grādiem, drebuļi, galvassāpes, muskuļu sāpes, sauss klepus, sāpes aiz krūšu kaula un izteikts nespēks. Slimnieks ir infekciozs jau no simptomu sākuma un vīrusu izdala piecas līdz septiņas dienas, bet bērni - vēl ilgāk.
Gripas vīruss izplatās gaisā ar pilieniem, kā arī ar rokām un piesārņotiem priekšmetiem, tādēļ svarīga ir roku higiēna, regulāra telpu vēdināšana un virsmu tīrīšana. Lai pasargātu sevi un citus, ieteicams izvairīties no cieša kontakta ar slimiem cilvēkiem, neapmeklēt sabiedriskas vietas ar slimības simptomiem un izmantot vienreizlietojamas salvetes klepojot vai šķaudot. Galvenais profilakses pasākums ir vakcinācija, kas būtiski samazina smagas slimības un komplikāciju risku.
Kā aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā, šosezon pretgripas vakcīnu iegādei plānots tērēt 2 439 497 eiro, iegādājoties kopumā 133 120 gripas vakcīnu devas, kas ir par 8400 devām jeb 6,7% vairāk nekā pērn sākotnēji plānotais gripas vakcīnu devu skaits.
Salīdzinoši pagājušajā gripas sezonā sākotnēji tika noslēgti līgumi par 124 720 gripas vakcīnu un 187 200 Covid-19 vakcīnu piegādi, taču pēc bažām par vakcīnu nepietiekamību līguma ietvaros tika iepirktas papildu 5900 gripas vakcīnu devas.
Paredzēts iegādāties 64 900 gripas vakcīnu devas ar 15 mikrogramu (µg) antigēna stiprumu, 65 500 devas ar 60 µg stiprumu un 2720 vakcīnas devas pret gripu intranazālai lietošanai. Mikrogrami - µg -norāda valentes stiprumu, antigēna daudzumu vienā vakcīnas devā.
Latvijā ir pieejamas atjaunotās Covid-19 vakcīnas, kas pielāgotas šīs sezonas cirkulējošajiem vīrusa paveidiem. Šonedēļ vakcīnas piegādātas 225 ārstniecības vietās, bet kopumā vakcinācijas iespējas šobrīd nodrošinātas jau 247 vietās visā Latvijā.
Visvairāk iespēju vakcinēties ir Rīgas reģionā - 118 vakcinācijas kabinetos, savukārt Zemgalē vakcīnas pieejamas 43 vietās, Kurzemē - 36, Vidzemē - 33 un Latgalē 17 ārstniecības iestādēs.