SPKC tīmekļvietnē teikts, ka invazīvai meningokoku infekcijai biežākas klīniskās pazīmes ir meningīts (30% līdz 60%) un sepse (20% līdz 30%), bet retāk pneimonija un artrīts. Meningīta simptomi bieži izpaužas kopā ar tādiem simptomiem kā drudzis, galvassāpes un kakla stīvums, kā arī slikta dūša, vemšana un fotofobija. Meningokoku sepsi raksturo drudzis un petehiāli vai purpuriski izsitumi, ko bieži pavada septisks šoks.
Meningokoku infekcija izplatās no cilvēka uz cilvēku cieša kontakta ceļā gaisa pilienu veidā, klepojot vai šķaudot, vai pēc kontakta ar slimas personas elpceļu sekrētu. Saslimt var, kontaktējoties ar cilvēkiem, kuri ir slimi ar meningokoku infekciju, vai cilvēkiem, kuri ir baktērijas nēsātāji, bet kuriem nav slimības simptomu.
Ūdre stāsta, ka vakcinācija pret meningokoku infekciju ir iespējama, bet Latvijā nav iekļauta bērnu vakcinācijas kalendārā.
Vienlaikus vakcinācija ir rekomendējama visa vecuma cilvēkiem ar paaugstinātu risku invazīvai meningokoku infekcijai. Svarīga nozīme ir arī personīgajai higiēnai, tostarp regulārai roku mazgāšanai un izvairīšanās no kopīgu priekšmetu lietošanas, kas nonāk saskarē ar siekalām. Lai samazinātu infekcijas izplatīšanos, jāierobežo ciešs kontakts ar saslimušajiem.
Tāpat būtiski ir arī sabiedrības veselības pasākumi, piemēram, savlaicīga slimības atpazīšana, ziņošana un uzliesmojumu kontrole. Papildus nozīme ir vispārējai veselības stiprināšanai, ievērojot sabalansētu uzturu, pietiekamu miegu un fiziskās aktivitātes.
Latvijā pērn reģistrēti kopumā deviņi invazīvās meningokoku infekcijas gadījumi, kas bija par pieciem gadījumiem vairāk nekā 2024. gadā.
Kā ziņo raidsabiedrība BBC, Kentas apgabalā Anglijā novērots meningīta uzliesmojums, kura dēļ jau miruši divi cilvēki. Lielbritānijas Veselības drošības aģentūras speciālisti norādījuši, ka šim uzliesmojumam piemīt "eksplozīvs raksturs", vienam no ekspertiem minot, ka šis ir visstraujāk izplatītais uzliesmojums, kādu viņš savā karjerā ir redzējis. Lielbritānijas veselības ministrs to raksturojis kā bezprecedenta uzliesmojumu.