Piektdiena, 19.09.2025 13:40
Muntis, Verners
Piektdiena, 19.09.2025 13:40
Muntis, Verners
Ceturtdiena, 18. septembris, 2025 08:26

Sprūds: "Zapad" laikā Latvijā būtiski incidenti nav konstatēti, taču aizsardzības resors saglabā modrību

Leta
Sprūds: "Zapad" laikā Latvijā būtiski incidenti nav konstatēti, taču aizsardzības resors saglabā modrību
Foto: mil.lv
Ceturtdiena, 18. septembris, 2025 08:26

Sprūds: "Zapad" laikā Latvijā būtiski incidenti nav konstatēti, taču aizsardzības resors saglabā modrību

Leta

Krievijas un Baltkrievijas militāro mācību "Zapad" laikā Latvijas teritorijā būtiski incidenti līdz šim nav konstatēti, taču aizsardzības resors turpinās uzraudzīt situāciju arī pēc tām, aģentūrai LETA teica aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

Ministrs norādīja, ka "Zapad" aktivitātes aizsardzības resors vienmēr stingri uzraudzījis, un tas tika darīts arī šogad. "Vienlaikus ir uzstādījums, ka mēs nedrīkstam atslābt ne pirms, ne pēc "Zapad"," uzsvēra ministrs.

Noslēdzoties mācībām "Zapad", modrība ir jāsaglabā, jo jābūt gataviem dažādiem iespējamiem incidentiem un provokācijām, uzsvēra ministrs.

Sprūds atgādināja, ka Latvijā joprojām turpinās mācības "Namejs".

Oficiāli ticis izziņots, ka mācības "Zapad-2025" norisinājās no 12. līdz 16.septembrim, bet faktiski to pasākumi notiek jau kopš jūlija, un mācības, visticamāk, noslēgsies ar stratēģisko kodolspēku mācībām oktobrī vai novembrī, iepriekš norādījis Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD).

Sprūds jau pirms "Zapad" sākuma uzdeva Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu.

Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no šodienas līdz 8.oktobrim tā tiks slēgta diennakts tumšajā laikā no plkst.20 līdz plkst.7.

Latvijas gaisa telpa pierobežā slēgta no 11.septembra, un lēmums par tās izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.