Uzņēmumā atgādina, ka neliels sniega daudzums sniegotā ziemā uz brauktuves būs vienmēr – tas uzkrājas satiksmes ietekmē, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido sniega sajaukumu ar smiltīm/sāli, kamēr sāls iedarbojas satiksmes ietekmē.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem pastāvīgos laikapstākļos uz valsts galvenajiem autoceļiem un citiem augstas intensitātes ceļiem ar A uzturēšanas klasi pieļaujama līdz 1 cm bieza sniega vai ledus kārta, B un C klases ceļiem attiecīgi 4 un 10 cm, bet ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti šis rādītājs nav noteikts.
Autovadītājiem ir jābūt sagatavotiem braukšanai ziemas apstākļos, "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji atgādina, ka nepieciešams:
- rēķināties ar ilgāku laiku ceļā;
- pārliecināties par brauktuves stāvokli – apledojums var veidoties arī pēc brauktuves apstrādes;
- izvēlēties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu un braukšanas stilu, ieturēt lielāku distanci;
- nodrošināt, ka auto ir pienācīgi aprīkots – akumulators ir labā stāvoklī, riepām ir atbilstošs spiediens, ir uzpildīts logu šķidrums, kas paredzēts ļoti zemām temperatūrām, un degvielas tvertnē ir pietiekams daudzums degvielas gadījumam, ja stiprā sala dēļ nāktos neplānoti apstāties.
Uzņēmumā atzīmē, ka ar uzturēšanas darbiem pēc iespējas tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus nav iespējams novērst.
Grants autoceļus, kurus ziemā uztur ar piebrauktu sniega kārtu, slīdamības mazināšanai rievo ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu. Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē ceļa virskārtu, un rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus, kāpumus un kritumus – kaisa ar smilti.
Autobraucēja tiek aicināti izmantot "Latvijas Valsts ceļu" diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, lai informētu ceļa pārvaldītāju par apledojumu, bedrēm, sniega sanesumiem vai citiem sarežģījumiem, kas ir novēroti uz autoceļiem. Informācija tiek operatīvi nodota uzturēšanas darbu veikšanai.