Ēdiens uz ieslēgtas plīts vienmēr ir jāuzmana!
Gatavojot ēdienu uz plīts, nereti mēdzam apsēsties pie datora, turpināt iesāktos darbus, ātri aizskriet līdz veikalam vai atgulties blakus istabā, nepamanot, kā piedeg ēdiens. Labākajā gadījumā šādas rīcības sekas būs tikai piededzis katliņš un pēc deguma smakojošas telpas, bet sliktākajā – mājokļa iemītnieki cietīs no sadūmojuma.Karstuma ietekmē var aizdegties arī sadzīves priekšmeti un virtuves mēbeles.
Ja pannā vai katlā deg ēdiens, neizmanto dzēšanai ūdeni, jo veidosies karsti tvaiki, kas var applaucēt. Izslēdz plīti un uzliec degošajam traukam vāku, lai novērstu skābekļa piekļuvi degšanas vietai! Izvēdini telpas!
Kas jāzina par elektrodrošību mājās?
Veicot ikdienas darbus mājas apstākļos, pastiprināti izmantojam dažādas elektroierīces, piemēram, datorus, planšetdatorus un viedtālruņus. Diemžēl izsaukumi, kuri saistīti ar nepareizu elektroierīču ekspluatāciju, ir ļoti izplatīti, tādēļ VUGD aicina sekot ierīču lietošanas instrukcijām, tai skaitā:
- nedarbināt bojātas elektroierīces, pat tad, ja ir redzams nenozīmīgs bojājums,
- regulāri notīrīt putekļus no visām elektroierīcēm,
- neatstāt ieslēgtas siltumu izstarojošās ierīces, piemēram, gludekli vai tosteri,
- dodoties ārpus mājām, neatstāt rozetē ieslēgtas elektroierīces,
- viegli uzliesmojošas vielas glabāt atstatus no elektroierīcēm.
Gadījumā, ja aizdegusies elektroierīce, nekādā gadījumā nedzēs liesmas ar ūdeni! Vispirms, atvieno ierīci no elektriskās strāvas, tad apsedz to ar biezu, nesintētisku audumu vai ugunsdzēsības pārklāju! Ja iespējams, iznes elektroierīci no telpām.
Kurinot krāsni, ievēro piesardzību!
Rūpējoties par siltumu mājoklī, pārliecinies, lai apkures iekārtas ir darba kārtībā! Šo iekārtu nepareiza izmantošana ir viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem, tāpēc neaizmirsti ievērot ugunsdrošības noteikumus:
- neizmanto bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus,
- regulāri iztīri sodrējus no dūmvada,
- kurināmo un citus degtspējīgus materiālus novieto ne tuvāk par 1,2 metriem no apkures iekārtas durtiņām,
- nekurini apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,
- nenovieto apkures ierīču tuvumā degtspējīgus priekšmetus, piemēram, uz krāsns vai kamīna nežāvē drēbes un apavus.
Dūmu detektors var glābt dzīvību!
Lai savlaicīgi pamanītu izcēlušos ugunsnelaimi, uzstādi mājoklī dūmu detektoru! Visbiežāk cilvēki ugunsgrēkos cieš vai iet bojā nevis no liesmām, bet saelpojoties dūmus, jo laikus nepamana ugunsgrēka izcelšanos. Dūmu detektors, kas ar skaļu skaņas signālu brīdina par izveidojušos sadūmojumu, dod iespēju pamanīt apdraudējumu un izglābties no bīstamās vides.
VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!
Ja tomēr notikusi nelaime un vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa numuru 112!
Informāciju sagatavoja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa