Trešdiena, 11. februāris, 2026 06:22

Foto: Freepik.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Ogres novada pašvaldības policija informē, ka 1. februārī saņemts izsaukums uz Lielvārdi, Spīdolas ielu, kur starp diviem kaimiņiem izcēlies konflikts ar draudiem par fizisku izrēķināšanos un īpašuma bojāšanu.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargus sagaidīja izsaucējs, kurš paskaidroja, ka viņam izveidojies strīds ar kaimiņu. Konflikta laikā kaimiņš esot piedraudējis ar fizisku izrēķināšanos, kā arī solījis sabojāt viņam piederošo īpašumu. Vienlaikus cietušais norādīja, ka tobrīd rakstīt oficiālu iesniegumu policijai nevēlas.

Pašvaldības policijas darbinieki sastapa arī otru konfliktā iesaistīto personu. Vīrietis skaidroja, ka strīdam esot personiski iemesli, kas saistīti ar ilgstoši neatdotu naudas parādu. Viņš apstiprināja, ka konflikta laikā izteicis draudus gan par fizisku izrēķināšanos, gan par īpašuma bojāšanu.

Policijas pārstāvji personai izskaidroja iespējamo atbildību par šāda veida uzvedību un draudu izteikšanu. Plašāki procesuāli soļi netika veikti, jo iesniegums par notikušo netika saņemts.

Pašvaldības policija atgādina, ka pat mutiski izteikti draudi var radīt juridiskas sekas, un aicina iedzīvotājus konfliktus risināt mierīgā ceļā vai savlaicīgi vērsties pēc palīdzības pie atbildīgajām institūcijām.

