Pašvaldības policijas darbinieki sastapa arī otru konfliktā iesaistīto personu. Vīrietis skaidroja, ka strīdam esot personiski iemesli, kas saistīti ar ilgstoši neatdotu naudas parādu. Viņš apstiprināja, ka konflikta laikā izteicis draudus gan par fizisku izrēķināšanos, gan par īpašuma bojāšanu.
Policijas pārstāvji personai izskaidroja iespējamo atbildību par šāda veida uzvedību un draudu izteikšanu. Plašāki procesuāli soļi netika veikti, jo iesniegums par notikušo netika saņemts.
Pašvaldības policija atgādina, ka pat mutiski izteikti draudi var radīt juridiskas sekas, un aicina iedzīvotājus konfliktus risināt mierīgā ceļā vai savlaicīgi vērsties pēc palīdzības pie atbildīgajām institūcijām.