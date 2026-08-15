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Sestdiena, 15. augusts, 2026 14:00

Suns izsprucis no pagalma? Saimniekam sods var sasniegt pat 1750 eiro

Kodols.lv
Suns izsprucis no pagalma? Saimniekam sods var sasniegt pat 1750 eiro
Foto: Publicitātes
Sestdiena, 15. augusts, 2026 14:00

Suns izsprucis no pagalma? Saimniekam sods var sasniegt pat 1750 eiro

Kodols.lv

Ogres novada pašvaldības policija norāda, ka pēdējā laikā arvien biežāk saņem ziņas par suņiem, kuri izkļuvuši no īpašumiem un bez uzraudzības klaiņo pa ielām, ceļiem un citām publiskām vietām. Likumsargi aicina saimniekus rūpīgāk pieskatīt savus četrkājainos draugus un atgādina – par dzīvnieka drošu turēšanu atbild īpašnieks.

Ogres novada pašvaldības policija aicina suņu īpašniekus pārbaudīt žogus, vārtus un citas vietas, pa kurām dzīvnieks varētu izkļūt no teritorijas. Brīvi klaiņojošs suns var ne tikai pazust, bet arī nokļūt uz brauktuves, apdraudēt cilvēkus un citus dzīvniekus vai izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu par iespējamo sodu, pašvaldības policija skaidro, ka par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem paredz fiziskai personai naudas sodu līdz 350 naudas soda vienībām. Tā kā viena naudas soda vienība ir pieci eiro, maksimālais sods var sasniegt 1750 eiro.  Juridiskām personām paredzētais sods ir no 22 līdz 500 naudas soda vienībām jeb no 110 līdz 2500 eiro.

Policija aicina ziņot arī par pamanītiem klaiņojošiem suņiem, īpaši gadījumos, kad dzīvnieks atrodas uz brauktuves vai rada apdraudējumu apkārtējiem.

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