Izsaucējai, lai uzlabotu drošību, ieteikts turēt aizslēgtas ēkas ieejas durvis. Policisti apsekoja apkārtējo teritoriju, taču bērnus, kuri atbilstu norādītajām pazīmēm, nesastapa.
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 08:26
Suntažos puikas rausta dzīvokļa durvis
20.jūlijā policijā saņemta informāciju: kādās ka mājās Suntažos nepilngadīgas personas regulāri rausta dzīvokļa durvis. Sarunā ar izsaucēju noskaidrots, ka šāds gadījums divu mēnešu laikā noticis otro reizi. Šoreiz pie durvīm bijuši divi nepazīstami mazgadīgi zēni.