Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvis Miks Dūcis raidījumam apstiprina notikušo: "Varam apstiprināt, ka vakar [red.– 30.jūlijā] esam saņēmuši šādu izsaukumu saistītu ar slīkšanu. Cietušais vidēji smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā."
Notikuma vietā – gan pie tilta, gan uz akmeņiem – bija manāmas asins pēdas, lai arī nebija pilnīgi droši zināms, vai tās atstājis cietušais vīrietis.
Vietējiem iedzīvotājiem ir sava versija par nelaimes cēloni – viņi vērš uzmanību uz slidenajām malām. Suntažnieks Jānis spriež: "Paslīdēja kāja, iekrita ūdenī."
Līdzīgu viedokli pauž arī Gints, norādot uz nedrošo segumu: "Vienkārši tur ir slidena tā mala. Ja viņš bija ielecis un mēģināja uzkāpt uz tās malas, paslīdēja un iekrita iekšā." Viņš arī atzīst, ka, lai gan tas ir bīstami, cilvēki mēdz tur lēkt ūdenī.
Dzirnavu dīķis ir iemīļota atpūtas vieta, taču apkaimes iedzīvotāji atgādina, ka pašiem atpūtniekiem ir jāuzņemas atbildība par savu drošību. Jānis uzsver, ka brīdinājuma zīmes tur ir uzstādītas: "[..] Tas ir no paša sākuma, kad uzbūvēja jaunās slūžas. Tā arī tā zīme stāv. Tur ir zīme, lai nelec ūdenī, jo tu jau nezini, kas tur var būt. Upes straume var sanest jebko."
Speciālisti atgādina, ka slūžas ir paaugstinātas bīstamības objekti. Ūdenim plūstot tām cauri, veidojas spēcīgi virpuļi, kas cilvēku var piespiest pie betona konstrukcijām, radot gan noslīkšanas, gan smagu traumu risku. Redzot šādas inženierbūves, peldētājiem no tām vajadzētu ieturēt drošu distanci.