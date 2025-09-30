Otrdiena, 30.09.2025 21:27
Elma, Elna, Menarda
Pirmdiena, 29. septembris, 2025 10:10

Suntažu pagastā glābēji izveda no meža apmaldījušos cilvēkus

Foto: SIA "Scania Latvia"
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 26. septembra plkst. 6.30 līdz 29. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 124 izsaukumus – 34 uz ugunsgrēku dzēšanu, 56 uz glābšanas darbiem, bet 34 izsaukumi bija maldinājumi, informē glābēji.

Piektdien plkst. 16.44 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ogres novada Suntažu pagastu, kur divi cilvēki apmaldījušies mežā. Izmantojot specializēto transportlīdzekļu skaņas signālu, kā arī sazinoties ar pazudušajiem cilvēkiem, ugunsdzēsēji glābēji viņus atrada un izveda no meža. Plkst. 18.03 ugunsdzēsēju glābēju darbs notikuma vietā noslēdzās, norāda VUGD.

