Suntažu pagastā sūdzas par agresīviem suņiem
1. martā policijā saņemta informācija, ka pagalmā Suntažu pagastā skraida vairāki sveši agresīvi suņi un izsaucējs baidās iznākt ārā. Sagaidot policiju, izsaucējs norādīja uz diviem suņiem, kuri atradās pie pirts ēkas un rēja. Mēģinot pieiet tuvāk, lai nolasītu mikroshēmu, četrkāji sāka naidīgi rūkt, un likumsargi nolēma dzīvniekiem netuvoties. Kamēr tika gaidīti biedrības «Dzīvnieku glābšanas dienests» pārstāvis, ar mājas īpašniekiem bija sazinājušies suņu saimnieki un informējuši, ka ieradīsies pakaļ saviem suņiem. Dzīvnieku saimnieki apsolīja turpmāk labāk pieskatīt savus mīluļus. Uzsākts administratīvais process.