Pirmdiena, 09.03.2026 09:16
Ēvalds
Pirmdiena, 09.03.2026 09:16
Ēvalds
Pirmdiena, 9. marts, 2026 08:26

Suntažu pagastā sūdzas par agresīviem suņiem

OgreNet/OVV
Suntažu pagastā sūdzas par agresīviem suņiem
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Pirmdiena, 9. marts, 2026 08:26

Suntažu pagastā sūdzas par agresīviem suņiem

OgreNet/OVV

1. martā policijā saņemta informācija, ka pagalmā Suntažu pagastā skraida vairāki sveši agresīvi suņi un izsaucējs baidās iznākt ārā. Sagaidot policiju, izsaucējs norādīja uz diviem suņiem, kuri atradās pie pirts ēkas un rēja. Mēģinot pieiet tuvāk, lai nolasītu mikroshēmu, četrkāji sāka naidīgi rūkt, un likumsargi nolēma dzīvniekiem netuvoties. Kamēr tika gaidīti biedrības «Dzīvnieku glābšanas dienests» pārstāvis, ar mājas īpašniekiem bija sazinājušies suņu saimnieki un informējuši, ka ieradīsies pakaļ saviem suņiem. Dzīvnieku saimnieki apsolīja turpmāk labāk pieskatīt savus mīluļus. Uzsākts administratīvais process.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?