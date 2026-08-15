Svētceļnieki Aglonā piedzīvo ko biedējošu

Aglonā ieradušās 28 svētceļnieku grupas ar kopumā aptuveni 1500 cilvēkiem. Pēc Stankēviča teiktā, lielākā daļa jeb aptuveni 90% no viņiem Aglonas svētku laikā uzturas tieši skolas telpās.
Viņš arī atzina, ka par tiem svētceļniekiem , kuri Aglonā paliek, piemēram, teltī, baznīca nevar atbildēt.
Stankēvičs atgādināja, ka ir izstrādāts rīcības plāns, kā būtu jārīkojas arī Aglonas svētku svinētājiem gaisa apdraudējuma gadījumā, un informācija par to ir izvietota svētku norises vietās.
Lielākā daļa uzrunāto cilvēku nakti pavadījuši Aglonā - teltīs vai izmitināti skolās. Daudziem šī bijusi pirmā reize, kad nācās reaģēt uz apdraudējumu gaisa telpā. Cilvēki stāstīja, ka piedzīvotais, protams, nav bijis patīkams, tomēr tas nav mainījis svētku sajūtu un iekšēji joprojām saglabājas miers, ziņo LSM.
"Mēs teltī gulējām, tāpēc mums nebija, kur slēpties. Gulējām tālāk. Es jau pirms tam dzirdēju, ka iznīcinātājs jau kaut kur lido gar robežu. Es domāju, ka mācības, bet tas deva pārliecību, ka esam droši."
Kā ziņots, agrā piektdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, aģentūrai LETA pastāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine.
Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Patlaban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti, pauda Kapteine.
Kā vēstīts, pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē.
Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri, zemessargi un Valsts policijas darbinieki.
Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā, norādīja NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
Ārvalstu mediji piektdienas rītā ziņo, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustjlugas ostā. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā, kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti.
Naktī uz piektdienu ukraiņu lidroboti uzbrukuši arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma "Wildberries" noliktavai Tveras apgabalā.
Tikmēr Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) paziņojuši, ka diennakts laikā krievu okupētajās teritorijās devuši triecienus 29 elektropārvades tīklu apakšstacijām, bet laikā no 1. līdz 13. augustam - 240 apakšstacijām.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz piektdienu virs 18 Krievijas reģioniem un okupētās Krimas notriekti 553 ukraiņu lidroboti.
Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.