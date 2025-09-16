Otrdiena, 16.09.2025 22:00
Svētdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 16 cilvēki

Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 16 cilvēki, tostarp viens gājējs, četri velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, informēja Valsts policija.

Kopumā valstī piektdien reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi.

Aizvadītajā diennaktī pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens - narkotiku reibumā. Četriem no reibumā pieķertajiem šoferiem ir piemērota kriminālatbildība, bet diviem - administratīvā atbildība.

Kopumā piektdien par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 363 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Tostrap reģistrēti 164 atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas gadījumi, bet viens šoferis sodīts par agresīvu braukšanu.

