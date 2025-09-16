Svētdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 16 cilvēki

Kopumā valstī piektdien reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi.
Aizvadītajā diennaktī pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens - narkotiku reibumā. Četriem no reibumā pieķertajiem šoferiem ir piemērota kriminālatbildība, bet diviem - administratīvā atbildība.
Kopumā piektdien par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 363 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Tostrap reģistrēti 164 atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas gadījumi, bet viens šoferis sodīts par agresīvu braukšanu.