Pirmdiena, 30. marts, 2026 09:30

Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 15 cilvēki

Svētdien Latvijā reģistrēti 77 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 15 cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar astoņi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, trīs - Vidzemē, divi - Zemgalē, bet pa vienam - Latgalē un Kurzemē. Viens no cietušajiem bija gājējs, bet trīs - velosipēdisti.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi desmit vadītājus, tostarp visvairāk - Zemgalē. Astoņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 172 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 37 autovadītāji, Kurzemē - 46, Vidzemē - 31, Latgalē - 30, bet Zemgalē - 28 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 468 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

