Pirmdiena, 1. decembris, 2025 13:06

Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši trīs cilvēki

Leta
Foto: Valsts policija
Svētdien Latvijā reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta trīs cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar visi trīs cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā. Viens no cietušajiem bija gājējs, bet vēl viens - elektroskrejriteņa vadītājs.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus: trīs - Rīgas reģionā, pa diviem - Zemgalē un Vidzemē, bet pa vienam - Kurzemē un Latgalē. Seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 197 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 24 autovadītāji, Kurzemē - 50, Zemgalē - 48, Latgalē - 44, bet Vidzemē - 31 transporta līdzekļa vadītājs.

Kopumā policija vakar noformējusi 443 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

