Kopumā valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Negadījumos traumas guvuši pieci cilvēki, tostarp viens elektriskā skrejriteņa vadītājs Rīgas reģionā.
Rīgas reģionā reģistrēti 40 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem trīs bijuši ar cietušajiem, bet pa vienam negadījumam ar cietušajiem reģistrēts Zemgales un Latgales reģionos.
No kopumā 11 dzērājšoferiem seši pieķerti Rīgas reģionā, četri Zemgalē un viens Vidzemē. Turklāt piecos gadījumos transportlīdzekļi konfiscēti vai arī to vērtība piedzīta.
Par ātruma pārsniegšanu ceļu policija kopumā visā valstī noformējusi 215 administratīvo pārkāpumu protokolus, savukārt par agresīvu braukšanu sodīti divi vadītāji Rīgas reģionā.