Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 08:24

Svētdien ceļu satiksmes negadījumos pieci cietušie; pie stūres reibumā pieķerti 11 dzērājšoferi

LETA/OgreNet
Foto: Valsts policija
Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši pieci cilvēki, informēja Valsts policija.

Kopumā valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Negadījumos traumas guvuši pieci cilvēki, tostarp viens elektriskā skrejriteņa vadītājs Rīgas reģionā.

Rīgas reģionā reģistrēti 40 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem trīs bijuši ar cietušajiem, bet pa vienam negadījumam ar cietušajiem reģistrēts Zemgales un Latgales reģionos.

No kopumā 11 dzērājšoferiem seši pieķerti Rīgas reģionā, četri Zemgalē un viens Vidzemē. Turklāt piecos gadījumos transportlīdzekļi konfiscēti vai arī to vērtība piedzīta.

Par ātruma pārsniegšanu ceļu policija kopumā visā valstī noformējusi 215 administratīvo pārkāpumu protokolus, savukārt par agresīvu braukšanu sodīti divi vadītāji Rīgas reģionā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?