Lielākoties izsaukumi bija saistīti ar nolūzušu koku sazāģēšanu un novākšanu no ceļu braucamajām daļām, kur tie bija bloķējuši satiksmi. Daudzviet koki bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist, tādā veidā apdraudot cilvēkus.
Divos gadījumos koki bija uzkrituši uz dzīvojamām ēkām, bet vairākos citos - krītot aizķēruši elektrības vadus. Ir bijuši gadījumi, kad skārda gabali tika norauti no jumtiem un apdraudēja apkārtējos.
Lielākā daļa izsaukumu reģistrēta Rīgā, Jūrmalā, kā arī Ropažu, Mārupes, Ķekavas un Ogres novadā.
Kā vēstīts, atbilstoši sinoptiķu prognozēm svētdien pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas brāzmās sasniedzot pat līdz 20 līdz 22 metriem sekundē.