Saskaņā ar portāla manavakcīna.lv reģistrāciju tiek turpināta vakcinācija – veiktas 80 vakcinācijas. Pirmo vakcīnu saņēmuši 3, otro vakcīnu 17, bet trešo vakcīnu 60 iedzīvotāji.
Šogad svētku laikā tik daudz uzmanības- ziedojumu un dāvanu Ogres pansionāta iemītnieki līdz šim nav saņēmuši. Līdzcilvēki, kā privātpersonas, tā biedrības un uzņēmumi iepriecinājuši pansionāta iemītniekus ar visdažādākajām dāvanām- cepumiem, konfektēm, sulām, mandarīniem, kāds ziedotājs padomājis arī par saimniecībā noderīgu lietu, ziedojot ledusskapi. Savukārt rīt pēcpusdienā Ogres novada Kultūras centrs ir sarūpējis āra svētku koncertu, ko pansionāta iemītnieki varēs vērot no ēkas logiem. D.Širovs saka paldies visiem līdzpilsoņiem par negaidīti lielo un sirsnīgo atbalstu.
Pansionātā pašlaik ir 84 iemītnieki.Ogres pansionātā, ne darbinieku ne klientu vidū Covid-19 infekcija nav konstatēta.
Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā piedzimuši 11 mazuļi, bet pavisam šogad uz šo dienu 526 bērni.