Līgo dienā Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 16 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Jāņu nakts iesākumā, ap plkst. 21.30, Balvu novada Vīksnas pagastā 1999. gadā dzimis vīrietis ar automašīnu "Audi A6" iebrauca grāvī un mira notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau ir gājuši bojā trīs un cietis 51 cilvēks. 22. jūnijā ceļu satiksmes negadījumā Saldus novada Zaņas pagastā gāja bojā kvadricikla vadītājs, bet pirms tam Saldus novada Zirņu pagastā vieglās automašīnas un motocikla sadursmē gāja bojā motocikla vadītājs.
Ja parasti visvairāk avārijās cietušo reģistrē Rīgā, tad Līgo dienā to visvairāk bijis Vidzemē, kur ceļu satiksmes negadījumos cieta astoņi cilvēki. Vēl četri cilvēki vakar cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa diviem - Kurzemē un Latgalē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl divi - elektroskrejriteņu vadītāji, bet viens - gājējs.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policija, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija 23. jūnijā aizturējusi 20 vadītājus. Visvairāk - septiņi - šādi pārkāpēji Līgo dienā noķerti Vidzemē. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā ir noķerts jau 61 transporta līdzekļa vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā.
Valsts policija sola līdz pat darba nedēļas sākumam pastiprināti uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.