Pacienti tiek aicināti savlaicīgi ieplānot vizītes un pakalpojumus. Slimnīcas pārstāvji atvainojas par iespējamām neērtībām un pasakas par sapratni!
Piektdiena, 28. novembris, 2025 13:48
Svētku periodā Ogres slimnīcā gaidāmas izmaiņas darba laikos
Ogres slimnīcas pārstāvji informē, ka decembra un janvāra svētku periodā būs izmaiņas darba laikos vairākās nodaļās: Zobārstniecības nodaļa būs slēgta no 29. decembra līdz 4. janvārim, Rehabilitācijas nodaļa - no 22. decembra līdz 4. janvārim, savukārt laboratorija - no 24. līdz 28. decembrim un no 31. decembra līdz 1. janvārim.