Ne satrauktiem, bet uzmanīgiem! Valsts augstākās amatpersonas spriež par apdraudējumu

Politiķis atgādināja, ka Igaunijā vakar ticis apstiprināts, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā "Milrem Robotics" pagājušajā mēnesī Tallinā bija Krievijas specdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Līdzīga informācija par Krievijas veiktajām sabotāžām bijusi arī citās valstīs, norādīja prezidents.
Rinkēvičs nenoliedza, ka var būt kāds brīdis, kad kāds cilvēks patiešām šādos gadījumos iet bojā. "Tā, protams, ir pilnīgi cita situācija," sprieda politiķis.
Prezidents uzsvēra, ka sabiedrībai jau ilgstoši tiek sniegta informācija, ka dažāda provokācijas un kiberuzbrukumi var notikt, jau ir notikuši un vēl notiks arī Latvijā, un atbildīgās iestādes pret to izturas ļoti atbildīgi un nopietni. Šajā ziņā svarīga ir sabiedrības iesaiste, norādīja Rinkēvičs. Viņš aicināja, pamanot kaut ko aizdomīgu, kas, iespējams, cita starpā varētu būt saistīts ar kādām Krievijas provokācijām, par to informēt atbildīgos dienestus.
Rinkēvičs vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divējādi mērķi. Pirmais ir atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu.
Prezidents sarunās ar citu valstu vadītājiem esot konstatējis, ka arī citviet izpratne par Krievijas mērķiem sāk nostiprināties.
Rinkēvičs neuzskata, ka Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktora Egila Zviedra teiktais intervijā aģentūrai LETA, ka Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus, būtu kas radikāli jauns. "Mēs jau esam aicinājuši un brīdinājuši būt gataviem bez īpaši lielas panikas, bet ar lielu modrību," teica amatpersona.
Savukārt Kulbergs uzsvēra, ka Latvija ļoti labi saprot, ko no Krievijas sagaidīt, un to saprot daudz labāk nekā daudzas valstis Rietumos. Tādēļ Latvija iegulda drošībā, jo īpaši pierobežā, koncentrē savas spējas un tērē milzu līdzekļus aizsardzībā un arī iekšlietās, izcēla premjers, piebilstot, ka Latvijā to dara daudz vairāk nekā daudzi citi Eiropas partneri, kuri ir mazāk informēti par Krieviju.
Viņš apgalvoja, ka šobrīd Krievijai neesot konvencionālas iespējas vēl vienai plašai karadarbībai, tai pat laikā jāsaprot un jābūt gataviem provokācijām. "Papildus satrauktiem nav jābūt, bet ir jābūt uzmanīgiem," uzskata premjers.