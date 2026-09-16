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Trešdiena, 16. septembris, 2026 07:46

Tas var radīt kaitējumu! Arī Ogres novada iedzīvotāji sadzīves atkritumos izmet baterijas

OgreNet / Leta
Tas var radīt kaitējumu! Arī Ogres novada iedzīvotāji sadzīves atkritumos izmet baterijas
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Trešdiena, 16. septembris, 2026 07:46

Tas var radīt kaitējumu! Arī Ogres novada iedzīvotāji sadzīves atkritumos izmet baterijas

OgreNet / Leta

Viduslatvijas reģiona atkritumu šķirošanas centros no iedzīvotāju radītajiem sadzīves atkritumiem pagājušajā gadā izšķirotas vairāk nekā 28 tonnas bateriju. Arī Ogres novads ir viens no 13 pašvaldībām, kas veido šo apsaimniekošanas reģionu.

Līdzās Ogres novadam, Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionu veido vēl 12 pašvaldības - Rīgas pašvaldība, Jelgavas pašvaldība, Ādažu novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads un Siguldas novads.

Uzņēmumā norāda, ka baterijas var saturēt smagos metālus un ķīmiskas vielas, piemēram, svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, niķeli, litiju, kobaltu un mangānu. Ja baterijas nepareizi apsaimnieko un tās kopā ar sadzīves atkritumiem nonāk vidē, daļa no šīm vielām var radīt nopietnu kaitējumu apkārtējai ekosistēmai un cilvēku veselībai.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra "Getliņi" vadītāja Sniedze Sproģe atzīmē, ka dati par bateriju daudzumu, kas atšķirots no sadzīves atkritumiem, rāda satraucošu ainu. Pirmkārt, tas liecina, ka iedzīvotāji joprojām neapzinās ietekmi, kādu baterijās esošās ķīmiskās vielas un metāli var radīt apkārtējai videi. Nonākot dabā, sastāvdaļas no bojātām baterijām var piesārņot augsni un gruntsūdeņus, bet atsevišķas toksiskas vielas var uzkrāties dzīvajos organismos un nonākt barības ķēdē. Otrkārt, lai arī dažādās aptaujās gandrīz 90% iedzīvotāju norāda, ka ikdienā šķiro atkritumus, faktiskā situācija iezīmē ne tik pozitīvu ainu, jo 28 tonnas bateriju, kas nonākušas sadzīves atkritumos, ir iespaidīgs daudzums.

Tāpat jāņem vērā aizdegšanās risks, ko var radīt baterijas un ierīces, kuru sastāvā ir litijs, ja tās nonāk nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmā. Atkritumu apsaimniekošanas procesā baterijas var tikt saspiestas, deformētas vai citādi bojātas, tādējādi var rasties īssavienojums un baterija var uzliesmot.

Īpaši bīstamas šādās situācijās ir litija jonu baterijas, jo bojājuma gadījumā tajās var sākties nekontrolēta termiska reakcija. Tā kā atkritumu šķirošanas un pārkraušanas vietās vienuviet atrodas liels daudzums viegli uzliesmojošu materiālu, pat neliels aizdegšanās avots var izraisīt plašāku ugunsgrēku un negatīvi ietekmēt vai arī uz laiku apstādināt atkritumu apsaimniekošanas procesus, norāda kompānijā.

Sproģe uzsver, ka mūsdienu šķirošanas rūpnīcās ir pieejamas tehnoloģijas, kas palīdz atdalīt baterijas no kopējās atkritumu plūsmas, tomēr nav iespējams garantēt, ka būs izšķirota katra baterija. Daļa bateriju ir bojātas, bet citas, nonākot saskarē ar bioatkritumiem un citiem mitriem materiāliem, kļūst grūti atdalāmas. Šādos gadījumos arī šķirošanas līnijās izmantotās tehnoloģijas tās ne vienmēr spēj atpazīt un izlasīt no kopējās masas.

Iedzīvotāji aicināti izlietotās baterijas uzkrāt atsevišķi un nodot speciāli tām paredzētos savākšanas konteineros. Tie pieejami gan lielveikalos, gan daudzās degvielas uzpildes stacijās, kā arī atkritumu dalītās vākšanas laukumos.

Izlietoto bateriju nodošanas vietas iespējams atrast vienotajā atkritumu šķirošanas vietnē "www.skiroviegli.lv".

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