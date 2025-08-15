Piektdiena, 15.08.2025 22:46
Ceturtdiena, 14. augusts, 2025 08:28

Taurupē baidās no agresīva drauga

OgreNet
Taurupē baidās no agresīva drauga
Foto: Valsts policija
29. jūnijā policijā saņemta informācija, ka sieviete Taurupē baidās ieiet dzīvoklī, jo tur atrodas agresīvs draugs. Ierodoties pie mājas likumsargus sagaidīja sieviete, kura paskaidroja, ka iepriekšējā dienā, svinot meitas izlaidumu, radies konflikts ar viņas vīru. Tā rezultātā izsaucēja, baidoties par savu drošību, izsaukusi policiju.

Ierodoties likumsargiem, vīrs jau bija pametis notikuma vietu. Izsaucēja informēja, ka iepriekšējā vakarā aizpildījusi pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kuru policija solījusi iesniegt. Todien vīrs esot atgriezies dzīvesvietā un kopā ar draugu lietojis alkoholu. Sieviete pauda bažas, ka vīrs varētu mēģināt atriebties par iepriekšējās dienas policijas izsaukumu. Dzīvokļa virtuvē sastapts vīrietis, kurš uzvedās mierīgi. Sieviete sāka paaugstinātā tonī pieprasīt, lai ģimenes galvu izraidītu no dzīvokļa. Uzklausīts pusauga meitas viedoklis, kura apstiprināja, ka tēvs todien esot uzvedies mierīgi, un norādīja, ka strīdu izraisījusi māte. Arī policijas klātbūtnē sieviete turpināja skaļi kliegt uz vīru. Lai novērstu iespējamu konflikta eskalāciju, vīrs piekrita doties pārnakšņot pie sievasmātes. Tūlītēji draudi no vīrieša izsaukuma laikā netika konstatēti. Izsaucējai ieteikts gaidīt tiesas lēmumu par iespējamo nošķiršanu un nepieciešamības gadījumā atkārtoti izsaukt policiju, ja vīrs ar savu rīcību radīs draudus viņai vai ģimenes locekļiem.

