Taurupes pagastā dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 21. janvāra plkst. 6.30 līdz 22. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 55 izsaukumus – 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi, informē Viktorija Gribuste, VUGD Prevencijas pārvaldes Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.

Plkst. 17.15 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ogres novada Taurupes pagastu, kur vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2 m² platībā. Glābēji norāda, ka pirms VUGD ierašanās no dzīvojamās mājas evakuējas pieci cilvēki. Plkst. 18.22 degšana likvidēta. 

