Teju 15 gadu laikā paškaitējuma radīto traumu skaits nepilngadīgo vidū dramatiski pieaudzis

Kopumā 2023.gadā Latvijā reģistrēti 193 tīša paškaitējuma radīto traumu gadījumi, uzrādot stabilu pieaugošu tendenci kopš 2010.gada, kad reģistrēti tikai septiņi šādi gadījumi.
Šādu gadījumu skaita pieaugums vērojams visās vecuma grupās nepilngadīgo vidū. Vecumposmā līdz 14 gadiem 2023.gadā reģistrēta kopumā 81 šāda trauma, gadu pirms tam - 58, 2020.gadā - 21. Savukārt vecuma grupā no 15 līdz 17 gadiem 2023.gadā reģistrētas kopumā 112 paškaitējuma radītās traumas, 2022.gadā - 54, 2020.gadā - 36, bet 2010.gadā - septiņas.
Biežāk šāda veida traumas reģistrētas meitenēm. 2023.gadā reģistrēti 57 gadījumi meitenēm līdz 14 gadu vecumam un 80 gadījumi meitenēm vecumā no 15 līdz 17 gadu vecumam.
2025.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni iedzīvotāju, no tiem 344 000 jeb 18,5% bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Kopš 2016.gada sākuma bērnu skaits samazinājies par 8800 jeb 2,5%.