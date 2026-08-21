FOTO. Teju 30 migranti izlien no sūnām: pierobežā atklāj jau otro pazemes tuneli

Noskaidrojot valsts robežas šķērsošanas apstākļus un veicot padziļinātu pieguļošās teritorijas apsekošanu, robežsargi Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, 20 metru attālumā no robežas, konstatēja zem sūnām maskētu pazemes eju.
Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. 28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju.
Valsts robežsardzē norādīja, ka augustā sākumā atklātais tunelis ir aizbērts, savukārt ceturtdien atklāto aizbērs tuvākajā laikā. Vienaikus robežsardze apliecināja, ka tunelis aizbērts tikai Latvijas pusē, jo Baltkrievijas pusē nav likumīgu iespēju tuneli likvidēt.
Tāpat robežsardze abas vietas regulāri apsekos, lai nepieļautu jaunus mēģinājumus tuneļus atjaunot un tos izmantot nelegālajai migrācijai, norādīja robežsardzē.
"Ir ļoti būtiski turpināt meklēt visus vājos punktus, kas nodrošina nelegālo imigrantu iekļūšanu Latvijā. Esmu gandarīts, ka Valsts robežsardzei ir izdevies īsā periodā atrast divus tuneļus, vienlaikus atturēt ievērojamu skaitu ar nelegāļiem, kuri cenšas iekļūt mūsu valstī. Mūsu mērķis paliek nemainīgs, samazināt nelegālo imigrāciju līdz nullei," norādījis iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Jau ziņots, ka augusta sākumā Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis". Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Tāpat Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.