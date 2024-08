Telefonkrāpnieki arvien biežāk prasa instalēt attālinātās piekļuves programmatūras

Laika posmā no šā gada 1. janvāra līdz 9. augustam Valsts policijā saņemta informācija no cietušajiem, kuriem telefonkrāpnieki kopumā izkrāpuši apmēram 5,43 miljonus eiro. Zīmīgi, ka iepriekš krāpnieki biežāk prasīja instalēt programmatūras “AnyDesk’’, “TeamViewer” un “Skype” ar mērķi pieslēgties cietušo datoriem, savukārt šobrīd cietušajiem biežāk tiek lūgts lejupielādēt “AeroAdmin” un “HopToDesk”.



Joprojām aktuāli krāpnieciski zvani banku un Valsts policijas darbinieku vārdā. Krāpnieki parasti apgalvo, ka sazvanītajiem iedzīvotājiem ir radušās problēmas ar bankas kontu un tās steidzami jānovērš. Krāpnieki steidzina sazvanītos iedzīvotājus un mudina rīkoties ātri.



Krāpnieki piedāvā “palīdzību” un aicina instalēt attālinātās piekļuves programmatūras. Šāda programma ļauj piekļūt datoram un kontrolēt to no citas ierīces, izmantojot internetu. Tā nodrošina tādas funkcijas kā ekrāna koplietošana, failu pārsūtīšana un tālvadība, padarot to noderīgu tādu uzdevumu veikšanai kā attālināts tehniskais atbalsts, tiešsaistes sadarbība un piekļuve failiem vai programmatūrai no citas vietas. Savukārt noziedznieki var tās izmantot, lai iegūtu nesankcionētu piekļuvi datoriem, lai veiktu krāpšanu, piemēram, piekļūtu banku kontiem, nozagtu personas informāciju vai veiktu pikšķerēšanas krāpšanu. Krāpnieki izdomā aizvien jaunus veidus, kā piekļūt cietušā finanšu līdzekļiem.



Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde atgādina, ka policijas darbinieki nekad nelūdz bankas kontu piekļuves rekvizītus, nekad nelūdz apstiprināt izejošos maksājumus, kā arī instalēt attālinātās piekļuves programmatūras! Likumsargi aicina būt vērīgiem un brīdināt arī vecāka gadagājuma līdzcilvēkus par šādām krāpšanām!