Uzņēmuma pārstāvji atgādinām, ka "Gaso" nekad neprasa klientiem pa tālruni personīgos datus - pases vai ID informāciju, bankas kartes numurus, internetbankas pieejas datus.
Klienti tiek aicināti būt uzmanīgiem! Ja ir šaubas, uzņēmuma pārstāvji aicina sazināties ar "Gaso" pa tālruni 67369938 (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00), pēc plkst. 18.00 un brīvdienās - pa tālruņa numuru 114.
Visbiežāk par telefonkrāpnieku upuriem kļūst seniori, tāpēc "Gaso" pārstāvji aicina runāt ar saviem vecāka gadagājuma radiniekiem un paziņām par šiem riskiem! Ja tomēr bankas dati jau tika nodoti krāpniekiem, nekavējoties sazinieties ar banku un informējiet Valsts policiju.
AS "Gaso" ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS "Gaso" ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS "Elenger grupp".