Diemžēl vienā gadījumā krāpniekiem ir izdevies izkrāpt no kādas personas lielu naudas summu, vairāk nekā desmit tūkstošu eiro apmērā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirknī vērsās kāds vīrietis, kurš pastāstīja, ka bija saņēmis telefona zvanu it kā no policijas pārstāvja, kurš, runājot krievu valodā, ar maldiem un meliem izkrāpa naudu.
Krāpšanas shēma ir ļoti līdzīga kā ar viltus bankas darbiniekiem. Krāpnieki uzdodas par kiberdrošības speciālistiem, vai informē par it kā notikušu ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietis kāds no tuviniekiem. Tāpat arī ziņo par it kā notikušām aizdomīgām darbībām bankas kontā, tādējādi no iedzīvotājiem ar viltu mēģina iegūt bankas kontu pieejas un personu datus. Jāpiemin, ka sarunas notiek krievu valodā.
Valsts policija uzsver, ka ne policijas, ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt savu personīgo informāciju, proti, savus bankas kontu piekļuves datus, kā arī aicina būt uzmanīgiem un nepiekrist lejupielādēt attālinātās piekļuves programmas, tāpat neiesaistīties apšaubāmos darījumos.
Gadījumā, ja esi kļuvis par krāpnieku upuri un ir izkrāpta nauda, svarīgi pēc iespējas ātrāk sazināties ar savu banku un pēc tam vērsties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī.
Atgādinām, ka krāpnieki izmanto dažādas metodes, tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem komunicējot pa telefonu ar svešiem cilvēkiem. Atceries, ja zvanītāja numurs nav pazīstams, tad sarunas laikā esi piesardzīgs un neizpaud savus personas datus, tas varētu būt krāpnieku mēģinājums sazināties ar jums. Tāpat, esi uzmanīgs, ja telefonsarunas laikā uz jums izdara spiedienu – telefonkrāpnieki steidzina un izmanto jūsu vājās vietas, lai mudinātu jūs pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus, tādā gadījumā pārtrauciet sarunu, ja neesat pārliecināts, vai zvanītājs ir tas, par ko uzdodas.